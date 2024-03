Nuova puntata della quarta stagione di The voice senior, lo show dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, star del panorama musicale, competono per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, conquistarsi la finale. “Una festa della musica, ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore”, si legge sul sito della Rai.

Venerdì 8 marzo è andata in onda un’altra puntata dello show condotto da Antonella Clerici. Una serie di aspiranti cantanti senior, con canzoni, esibizioni emozionanti e anche grandi sorprese. Una su tutte quella fatta da uno dei concorrenti saliti sul palco del talent. È stata Arisa a riconoscerlo dopo l’esibizione.

“Non sapete una cosa su di lui”. The Voice Senior, nessuno si gira per Luigino. Poi il colpo di scena





The Voice Senior, Arisa riconosce il concorrente

Il concorrente ha cantato Father and Son, ma nessun giurato si è girato. Quando i giudici si sono girati, Arisa lo ha riconosciuto: “Oddio ma tu sei Brian di Brian e Garrison“. “C’erano tante imprecisioni sull’intonazione. Noi sentiamo il colore della voce, l’intonazione e il tempo. Quando una di queste cose viene meno è difficile girarsi“, ha detto invece Gigi D’Alessio motivando la scelta di non girarsi.

Brian si è presentato, nonostante la sua storia sia nota alla maggior parte dei telespettatori: “Sono originario del Taxas, sono un coreografo e insegno. Ho iniziato a ballare tardi a 21 anni, ma dopo cinque anni a New York ho avuto i primi successi, dopo un’audizione mi hanno preso per un tour europeo. Mentre eravamo a Roma hanno visto me e Garrison e siamo stati scelti per ballare con Heather Parisi a Fantastico”.

No vabbè quello è Brian Bullard che tempo fa ballava con Garrison😳❤️#TheVoiceSenior pic.twitter.com/I8oj8eXyya — Martina; 🌺🌙❤ (@Martinaacca001) March 8, 2024

“Siamo diventati ‘Brian e Garrison’ e abbiamo avuto un sacco di copertine e interviste, non avrei mai pensato che mi sarebbe successa una cosa del genere. La danza mi ha dato tanto, ma se devo dire un segreto, ho sempre sognato di cantare. Stare qui a the Voice Senior è un grandissimo piacere. Vedere queste persone della mia età che si mettono ancora in gioco è molto bello e positivo. Non è che quando invecchi ti devi spegnere“, ha detto il concorrente di The Voice Senior.