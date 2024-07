La nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci sta per tornare in televisione per stupire il pubblico con tanto ballo, emozioni e personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica e dello sport. L’ultima edizione ha visto il trionfo dell’argentina Wanda Nara, una vera scommessa per Milly Carlucci che l’ha fortemente voluta all’interno del cast.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione di “Ballando con le Stelle”, i fan sono in fermento per scoprire il cast di concorrenti che si sfideranno sul palco di Rai Uno che in questi anni ha visto sfidarmi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport.

“Ha firmato”. Ballando con le stelle, c’è la famosa cantante italiana per Milly Carlucci





Ballando con le stelle, chi sono i primi sei concorrenti

I giurati sono stati tutti confermati. Dietro al bancone vedremo Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Poi è stata confermata la data della prima puntata del talent show di Rai Uno; inizierà sabato 28 settembre in prima serata su Rai Uno. Ma chi troveremo nel cast del talent di Milly Carlucci? In queste ore Dagospia ha rivelato i nomi di ben sei concorrenti. Andiamo a vedere chi ci sarà.

Nina Zilli a Ballando con le Stelle 2024. Il nome del primo concorrente della nuova edizione del popolare dancing show di Rai 1 è stato rivelato per primo da Andrea Laffranchi nel podcast Pezzi. “C’è una novità che riguarda Nina Zilli. No, non condurrà qualcosa, ma sarà una concorrente di Ballando con le Stelle. Non è la sua prima esperienza in televisione, in passato ha fatto anche Italia’s Got Talent”.

Tra i nomi fatti da Dago anche quello del conduttore ed ex politico Luca Barbareschi. Dal 21 ottobre tornerà in tv con Terapia di coppia, ma a quanto pare potrebbe essere uno dei volti del talent show di Rai Uno. Tra i volti maschili anche Massimiliano Ossini – che in passato si era messo in gioco a Notti sul ghiaccio – conduttore di Uno Mattina e Linea Bianca.

Sempre Dagospia ha fatto anche i nomi dell’ex annunciatrice Rai e conduttrice Marina Morgan e della conduttrice, oggi ospite di diversi salotti della televisione italiana, Enrica Bonaccorti. Non poteva mancare un nome di grande peso, quello della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che in passato è stata una concorrente di Pechino Express insieme al marito Matteo Giunta.