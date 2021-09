“Ora basta!”. Rissa in diretta tv, l’inquilina del reality perde la testa e alza le mani. Squalifica immediata

Nella casa del Grande Fratello Vip si sono scatenate le prime liti. In questi giorni quella più accesa è stata tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ex fidanzati, che proprio nella casa di CInecittà si sono nuovamente incontrati dopo la rottura avvenuta agli inizi di questa estate.

Sempre Soleil Sorge è stata al centro della polemica dopo una lite con Samy e Ainett. L’influencer ha cominciato a lamentarsi, pronunciando una frase infelice: “Ma non c’è bisogno che urlate, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente. Basta urlare, sembrate delle scimmie”. Di fronte a queste parole, Ainett Stephens è sbottata: “Anche lui sta urlando! Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare e non lasci parlare la gente”.

“Parli proprio te guarda, non mi fare la morale di urlare, perché se c’è una che parla sopra quello che dicono gli altri sei te, punto”, ha concluso la Gatta Nera del Mercante in fiera. E se nella Casa del GF Vip si stanno scatenando le prime liti, in quella spagnola di Secret Story due inquilini sono già venuti alle mani.





A sedare la rissa tra Sofía Cristo e Miguel Frigenti anche Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex inquilino della seconda edizione del Grande Fratello Vip, quest’anno concorrente del reality show spagnolo. La lite è scoppiata perché Sofía Cristo non ha apprezzato i comportamenti di Miguel Frigenti, che per non ascoltare le critiche ha iniziato a passeggiare tappandosi le orecchie.

In Spagna accade questo durante la puntata serale di Secret Story ✈️ pic.twitter.com/1sYmivgSdT September 29, 2021

Infastidita dal gesto Sofia si è quindi avvicinata a Frigenti e gli ha messo le mani addosso. I concorrenti sono intervenuti per sedare la rissa e dallo studio è arrivata la comunicazione ufficiale: “No, non è che te ne vai. La produzione non ha potuto fare altro che squalificarti”.