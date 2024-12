L’amatissima serie Beverly Hills, 90210, che ha segnato un’intera generazione di telespettatori, continua a piangere la scomparsa di alcuni dei suoi volti più amati. Negli ultimi anni, il cast ha visto perdere alcuni dei suoi protagonisti più iconici, tra cui Dylan McKay (Luke Perry), Brenda Walsh (Shannen Doherty) e, recentemente, l’attore che interpretava Nat, il proprietario del famoso locale Peach Pit, Joe E. Tata. Oggi, a questi nomi si aggiunge un altro triste addio.

Nicholas Pryor, noto per i suoi ruoli in Risky Business e Less Than Zero, è morto il 7 ottobre 2024 all’età di 89 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’attore si è spento a Wilmington, nella Carolina del Nord, circondato dall’affetto della sua famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente, Susan Tolar Walters, che ha ricordato Pryor come “una delle persone più gentili che abbia mai incontrato”, aggiungendo che “ci mancherà moltissimo”.





Morto Nicholas Pryor, aveva recitato in Beverly Hills 90210

Nicholas Pryor interpretava il padre del personaggio di Kathleen Robertson, Claire Arnold ed era il rettore dell’università frequentata dai ragazzi di Beverly Hills. La carriera di Pryor si è estesa su sette decenni, durante i quali ha interpretato numerosi ruoli sia in televisione che al cinema. Tra i suoi lavori più celebri, oltre al padre dei protagonisti di Risky Business e Less Than Zero (Tom Cruise e Robert Downey Jr.), troviamo anche la sua partecipazione a Beverly Hills, 90210, dove dal 1994 al 1997 interpretava il padre di Claire Arnold in 26 episodi.

Dal 1997 al 2002, Pryor ha recitato nello spin-off di General Hospital, Port Charles, nel ruolo dell’ex spia Victor Collins. Le sue apparizioni nelle soap opera diurne lo hanno visto anche protagonista in serie come The Secret Storm, The Edge of Night, Love Is a Many Splendored Thing, All My Children e Another World.

Pryor ha recitato anche in numerosi film e serie televisive di successo, tra cui Halloween Kills, The Falcon and the Winter Soldier, The Outsider, Doctor Sleep, A Summer’s Day, Buster’s Mal Heart, Cosmic Kiosk, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, Constantine, Nashville e Hart of Dixie. Un commosso tributo è arrivato anche dall’attore Jon Lindstrom, che su X (ex Twitter) ha scritto: “È mio solenne compito annunciare la scomparsa del grande Nicholas Pryor. Nick era un attore di attori e un amico eccezionale. Ci ha lasciato il 7 ottobre 2024, circondato dall’amore della sua famiglia.

Nick è conosciuto per il suo ruolo di padre di Tom Cruise in Risky Business o come lo stesso di Robert Downey Jr. in Less Than Zero, ma per me era un amico e un mentore. Era una delle persone più divertenti con cui si potesse sperare di trascorrere del tempo, sorseggiando una bottiglia di buon vino e mangiando un ottimo pasto. Mi mancherà terribilmente, così come la sua bellissima moglie Christina, sua figlia Stacey e i suoi due nipoti, Gus e Avril. RIP.” Pryor lascia la moglie, Christine Belford, che aveva sposato nel 1993, la figlia Stacey e i suoi due nipoti.