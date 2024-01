Grande Fratello, cresce l’attesa sul concorrente a rischio eliminazione e in generale sulla nuova puntata. Quella di lunedì 15 gennaio 2024, ovviamente. Ci saranno sorprese per qualcuno e anche confronti, c’è chi parla anche di un grande rientro di Mirko Brunetti ma di sicuro confronti e argomenti caldi. Ma c’è chi spera che non venga mostrato un certo video, come confidato a Garibaldi da Paolo Masella. Una conversazione, questa, che sta facendo parlare tutto il popolo del web.

Paolo si stava sfogando con l’amico calabrese quando ha iniziato a muovere delle accuse contro Letizia Petris parlando anche di una conversazione che ci sarebbe stata tra i due fidanzati e che farebbe pensare a una crisi tra i due. “Spero che non facciano vedere quello che mi ha detto ieri sera perché è pesante”, ha esordito il macellaio romano.

GF, Paolo e Letizia, è crisi? Le ultime dalla Casa

“Io nella mia vita non la voglio una persona così, deve venire con me, non contro di me. Mi ha accusato che la controllo. Mi ha detto che per colpa mia deve stare a un metro di distanza da Vittorio. Questa non è una cosa che doveva dire. Mi fai male”, ha continuato Paolo parlando sempre di Letizia.

Ma non è finita qui perché, dopo aver ascoltato lo sfogo di Paolo, Garibaldi ha fatto una domanda al suo coinquilino che ha lasciato i più interdetti. Questa: “Ma aveva preso la pillola?”. E lui, senza pensarci due volte ha aggiunto: “Sì, infatti non si regola”.

#Grandefratello

Cominciamo con la smerdazione dei macelleti, potete finire di fare la coppia fake e pensare ai consensi, l'hanno capito anche i muri che vi schifate pic.twitter.com/vpSFqXwwQY — fm (@La_gazzette) January 15, 2024

E se la prima parte del discorso aveva fatto insospettire i fan, questo secondo scambio di battute ha proprio indignato i fan del GF. In tutto questo in molti già parlano di maretta tra il macellaio e la fotografa, che sono rimasti gli unici a fare coppia dopo l’allontanamento di Monia e Varrese.