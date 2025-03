Nel corso della seconda puntata di The Voice Senior tante emozioni, ospiti a sorpresa e ovviamente grande musica ma anche un episodio inedito. Venerdì 28 febbraio 2025 Antonella Clerici ha presentato i nuovi concorrenti delle Blind Auditions, ossia le audizioni al buio utili a formare i team degli ormai storici quattro storici coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, dopo Anna Oxa della scorsa puntata c’è stata un’altra ‘incursione’ sul palco del talent riservato agli over 60: l’attore Claudio Santamaria si è esibito lasciando a bocca aperta i coach, che solo dopo essersi girati tutti hanno scoperto l’identità dell’artista che si è cimentato in una strepitosa “Somebody to love me”. Ma veniamo al colpo di scena.

The Voice Senior, colpo di scena: “Non è mai successo”

Protagonista è Nicola Crivaro, meccanico di trattori trapiantato a Cremona ma originario di Cutro, in Calabria e, accompagnato dalla figlia Isabella e dalla nipote Michelle, per convincere i coach ha puntato tutto su “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo. E sì, li ha convinti quasi tutti. Per Nicola si sono voltati Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio ma non Loredana Bertè.

Ma è stato al momento della scelta del coach si è verificata una scena mai accaduta prima nella storia del programma. Come sempre, i tre coach che si sono girati hanno cercato di accaparrarsi il talento di Cutro ma è stato lui a lasciar loro di sasso. Quando infatti Nicola si è trovato a dover scegliere il giudice con cui dovrà proseguire il suo viaggio a The Voice Senior, non ha espresso alcuna preferenza.

La voce unica di Nicola, simile al mitico Adriano Pappalardo, trova la sua massima espressione in "Ricominciare". ✌️#TheVoiceSenior pic.twitter.com/snym2ETf51 — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) February 28, 2025

“Per me siete tutti uguali, scegliete voi”, ha detto il concorrente facendo sobbalzare i coach dalle poltrone. “No, non siamo tutti uguali”, ha voluto sottolineare Clementino, mentre Gigi D’Alessio ha sottolineato che mai, a The Voice Senior, un cantante in gara aveva assunto un simile atteggiamento: “Questa è la prima volta che succede una cosa così”. Alla fine, dopo tanta indecisione, Nicola ha deciso di entrare nel team del rapper napoletano.