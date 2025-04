Per lunghi mesi, durante il Grande Fratello, a tenere banco è stato il triangolo amoroso tra Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Una storia finita nel peggiore dei modi tra liti, gelosie e polemiche. Ma anche dopo la fine del Gf non è cambiato niente. A distanza di oltre due settimane dall’ultima puntata del programma, è esploso un nuovo caso che coinvolge proprio i tre protagonisti.

Tutto parte da una segnalazione dei fan Zeudi contro Helena e Javier. Il motivo? Una serata evento organizzata dai due ex gieffini a Rimini nei prossimi giorni. Un raduno con i fan, pensato per incontrarsi e festeggiare insieme la fine del programma. Fin qui nulla di strano: è ormai una consuetudine post-GF, soprattutto per i concorrenti più seguiti.

“Si fanno pagare”. Scoppia il caso su Javier e Helena, ma la bufera coinvolge anche l’altra del Grande Fratello

A far discutere, però, è il costo per partecipare alla serata: 40 euro. Secondo i fan di Zeudi, il prezzo sia esagerato, insinuando che si tratti più di un modo per fare cassa che una occasione per conoscere i propri sostenitori. Sui social il dibattito è acceso.

A parlarne è stato anche Giacomo D’Anelli, giornalista esperto di gossip, con un video pubblicato su TikTok. Ecco le sue parole: “Fermi tutti. Come fanno i fan di Zeudi ad attaccare Helena e Javier perché fanno un incontro con i fan e fanno pagare 40 euro? Non è che offrono solo una bruschetta – con tutto il rispetto per la bruschetta – ma ci sono vino, carne, pizza… di tutto. In più c’è la discoteca e la possibilità di abbracciare i propri beniamini”.

JAVIER FARA’ IL DEEJAY A QUESTA SERATA 🔥



ASPETTIAMO IL 30 APRILE CON

JAVIER E HELENA ❤️‍🔥#javi7 #helevier #heleners pic.twitter.com/MdWaOIu7eC — jacgau (@GauciJacqueline) April 16, 2025

Ancora D’Anelli: “Quaranta euro è niente! E poi, parliamo dei fan di Zeudi che hanno raccolto più di 50mila euro e fatto regali su regali, mentre nel mondo ci sono bambini che non possono bere nemmeno un bicchiere d’acqua, c’è una guerra in corso, gente che non arriva a fine mese… e ci si scandalizza per 40 euro per una serata con i propri idoli?”

Il video di D’Anelli ha generato più di mille commenti e ha diviso il web. Da un lato ci sono i sostenitori degli “Helevier”, dall’altro le “Zeudiners”, che si sono sentite attaccate ingiustamente. “State attaccando l’unico fandom che ha organizzato raccolte benefiche – rivendica una fan di Zeudi – ma a quanto pare vi fa comodo parlare solo di quei 50mila euro.” Un’altra aggiunge: “Zeudi non ha mai chiesto soldi ai suoi fan come stanno facendo Helena e Javier.”

Ma c’è anche chi prende le difese della coppia brasiliano-argentina: “I 40 euro non vanno a loro, ma al ristorante. Questo bisognerebbe specificarlo”. La polemica continua, e ancora una volta il post-GF si conferma ricco di colpi di scena, anche lontano dalla Casa.