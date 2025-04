“Non era sola”. Dopo ila fine del Grande Fratello, i riflettori restano puntati su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: è davvero finita tra loro? L’interesse del pubblico non è calato, anzi. Tutti continuano a seguire con attenzione gli sviluppi della storia tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il fotomodello milanese.

Poco fa, Lorenzo ha condiviso con i fan un momento difficile, confessando di star attraversando giorni molto duri dopo essere stato lasciato in diretta nazionale. Il fotomodello ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social per stare vicino alla famiglia e ritrovare un po’ di serenità. E lei?

“Insieme a lei”. La scoperta su Shaila infiamma il dopo Grande Fratello, poi la verità

Nel frattempo, Shaila fino ad oggi ha mantenuto un profilo basso, evitando apparizioni pubbliche e uscite sui social. Ma nelle ultime ore è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano: Shaila infatti sarebbe stata vista in compagnia di una persona all’aeroporto di Napoli, in attesa di un volo per Milano. La voce si è subito diffusa sui social, facendo esplodere le teorie dei fan. E adesso è uscita anche una foto.

“Un uomo tutto incappucciato accanto a Shaila???”, ha riportato la nota esperta di gossip, alimentando così i sospetti su un possibile nuovo interesse sentimentale per l’ex velina di Striscia la Notizia. “Mah…”, ha aggiunto Marzano lasciano l’interrogativo aperto.

Su questo avvistamento circola anche un’altra versione: secondo un utente che ha condiviso lo scatto su X (ex Twitter), non si tratterebbe né di un nuovo fidanzato né di un amico speciale, bensì di una persona addetta alla sicurezza della showgirl. “Shaila felice e spensierata torna a Milano”, scrive ironicamente l’utente, facendo notare come in realtà appaia piuttosto seria mentre aspetta il volo. “In compagnia del bodyguard…”, precisa.

Ma è stata la stessa Marzano a fare chiarezza definitivamente poco dopo. “C’è un odio nei confronti di Shaila che va ben oltre il semplice non piacerti un personaggio televisivo, e soprattutto immotivato. Quella con il cappuccio era la sua migliore amica. Shaila non sta affatto bene da quando è uscita di casa è anche molto dimagrita”.

Il mistero, quindi, sembrerebbe svelato. Di sicuro c’è che Shaila Gatta si conferma anche dopo la fine del Grande Fratello uno dei personaggi che attirano maggirmente l’attenzione del pubblico.