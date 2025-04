“Sconosciuta? Non proprio”. Chi è davvero la vincitrice di The Voice Senior, la scoperta su Patrizia

A lasciare il segno a The Voice Senior è stata soprattutto Patrizia Conte, considerata una delle voci più belle dell’intera storia del programma. Appartenente alla squadra di Gigi D’Alessio, Patrizia ha dichiarato di voler “lasciare un piccolo segno musicalmente parlando”, e ci è riuscita interpretando con profondità “Oggi sono io”, nella versione di Mina. La sua esibizione ha commosso pubblico e giuria, spingendo il suo coach a dichiarare: “Patrizia sei forte, per me, anche se stasera stai male, sei comunque The Voice”.

Ha 61 anni, viene da Taranto e ha alle spalle una lunga carriera nel jazz, soprattutto come vocalist. Oggi insegna canto al Conservatorio, ma la musica è sempre stata parte integrante della sua vita, anche se non sempre con il supporto della sua famiglia. “Mi hanno mai sostenuta”, racconta, parlando dei suoi genitori, e confessa che per molto tempo ha nascosto il suo amore per la musica, che però l’ha aiutata a esprimersi: “La musica mi fa dire cose che non diremmo mai a nessuno”.

The Voice Senior, chi è la vincitrice Patrizia

Il percorso di Patrizia non è stato semplice: non si è mai sposata, non ha figli né relazioni attive, e ha scelto di dedicarsi completamente alla sua passione. La svolta è arrivata un giorno, quando ha avuto l’occasione di salire su un grande palco: “All’improvviso mi sono ritrovata con una grande orchestra che mi abbracciava e io che cantavo davanti alle persone”. Nel corso della sua vita ha collaborato con artisti del calibro di Tullio De Piscopo, Lee Konitz, Jimmy Owens, Bobby Durham e molti altri.

Con una sensibilità fuori dal comune, Patrizia ha spesso interrogato il suo pubblico, ponendo una domanda che racchiude molto del suo vissuto: “Perché siete venuti?”. Una riflessione nata anche da un rapporto difficile con la propria immagine: “Mi vedi, no? E allora perché uno dovrebbe venire ai miei concerti?”, ha detto con sincerità disarmante.

“Per me la musica è entrare nel mio mondo, nel mio pensiero. La musica mi fa fare questo. Per questo l’amo tanto. Perché in ognuno di noi ci sono delle cose che non diremmo mai a nessuno. E la musica me le fa dire. Mi chiamo Patrizia Conte, ho 61 anni sono di Taranto e sono una vocalist jazz. Vengo da una modesta famiglia. Già da piccola amavo tanto la musica, di nascosto, perché i miei genitori non mi hanno mai sostenuta. Ma io sapevo che la mia vita sarebbe stata quella. Non mi sono sposata, non ho figli, non ho relazioni. Ho scelto di fare solo la musica. In realtà io sono una vocalist perché mi è stata concessa questa opportunità”, ha detto Patrizia.