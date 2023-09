Ha fatto scalpore la notizia su Adamo Guerra, l’uomo scomparso nel nulla 10 anni fa e poi ritrovavo vivo nonostante tutti pensassero che si fosse suicidato. Se n’è occupato Chi l’ha visto?, che lo ha rintracciato in Grecia dove si troverebbe da diversi anni. Ma ora le attenzioni si sono spostate sulla moglie Raffaella Borghi, la quale è stata ospite da Federica Sciarelli, dove è parsa sorpresa e contrariata per la clamorosa scoperta sul coniuge.

Tutto adesso potrebbe cambiare bruscamente, infatti non si sarebbe detta tutta la verità sul caso di Adamo Guerra. L’uomo scomparso da 10 anni è stato individuato nella città greca di Patrasso e la moglie Raffaella Borghi ha fatto capire, durante la sua ospitata nel programma Rai, di non aver mai saputo niente su che fine avesse fatto il marito. Sta però spuntando una nuova versione dei fatti, che lascia tutti senza parole.

Adamo Guerra scomparso da 10 anni e trovato vivo: la scoperta sulla moglie

Parlando di questa storia ricca di mistero, sappiamo che Adamo Guerra era scomparso improvvisamente 10 anni fa, ci riferiamo al 2013. Nel mese di luglio fece perdere le sue tracce e scrisse due lettere, recuperate poi in casa dagli inquirenti, dove faceva intendere di volersi suicidare per ragioni economiche. Quando la moglie ha scoperto a Chi l’ha visto? che lui fosse in vita, è sembrata molto sorpresa. Invece pare che lei avesse già saputo tutto.

L’Ansa ha raccontato che nel 2016 Raffaella Borghi denunciò l’ex coniuge Adamo Guerra per aver violato gli obblighi familiari per quanto concerne il mantenimento delle figlie. La denuncia fu presentata ai carabinieri di Imola. I due comunque non stavano più insieme da anni, prima che lui sparisse. Il 30 settembre di quell’anno fu trovato dalla polizia in Grecia e quindi anche la donna fu messa al corrente del ritrovamento. Quindi, lei avrebbe mentito dalla Sciarelli perché conosceva già la verità da anni.

L’Ansa ha quindi chiamato Raffaella Borghi per chiedere delucidazioni in merito, ma lei ha rivelato di essere a lavoro e di non poter rispondere alle domande. L’ex moglie di Guerra aveva detto in puntata di aver scoperto tutto l’anno scorso, invece le cose non starebbero così. Lui ha esclamato davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?: “Spegnete tutto e andate via, la cosa finisce qua”. E l’ex coniuge ha reagito così: “Non è umano, non è un padre”.