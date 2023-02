Momento hot a Boomerissima. Una scena incredibile quella ricreata dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi insieme all’ospite della serata Paola Barale. C’è da dire che questo programma sta andando particolarmente bene. Ed è una notizia da diverse settimane visto che non molti credevano nella riuscita (in termini di share) del nuovo programma di Rai 2. Ma cosa è successo questa volta?

Oltre alle tantissime risate coi vip in studio, c’è stato anche un momento di estrema commozione quando Adriana Volpe ha voluto ricordare con affetto l’amico Fabrizio Frizzi. Ma il momento più caldo della serata è stato senza dubbio quando Alessia e Paola Barale hanno deciso di rendere omaggio a una scena epica del passato. Parliamo del film degli anni ’80 che ha segnato un’epoca: 9 settimane e mezzo con Mickey Rourke e Kim Basinger.

Leggi anche: “Eh sì, ora posso dirlo”. Flavio Insinna sgancia la bomba sulla collega. Che imbarazzo per Alessia Marcuzzi





Momento hot a Boomerissima tra Alessia Marcuzzi e Paola Barale

Nel programma dedicato ai boomer, ovvero coloro che hanno vissuto l’adolescenza intorno agli anni ottanta, è andata quindi in onda una scena a dir poco piccante tra le due. Sul finale di puntata, Paola Barale e Alessia Marcuzzi si sono esibite nella celebre scena dello spogliarello che ha reso celebre quel film. Pubblico senza parole quando la Barale ha deciso di spogliarsi di fronte alla meravigliosa Alessia Marcuzzi.

paola barale l’unica cosa buona uscita dalla provincia di cuneo pic.twitter.com/4cfpmpyMO0 — ilaria (@pollettaa_) January 31, 2023

I fan naturalmente sono impazziti visto che è stata una scena davvero incredibile. In tanti hanno deciso di commentare sui social, tutti esternati dalla bellezza e dalla bravura delle due interpreti. Insomma, Paola Barale ha stupito tutti con il suo magnifico corpo e il talento che per anni l’hanno resa una dei personaggi televisivi più amati d’Italia.

Tra l’altro la Barale in questi giorni è reduce da una puntata di Verissimo con Silvia Toffanin in cui si è raccontata alla relazione con la famiglia e sull’amore dei loro genitori: “loro sono insieme da 60 anni, ho sempre creduto all’amore. Per me non è andata così, ma un tempo la vita era molto diversa. Ora ci sono molte più tentazioni. Io non ce la farei mai a stare 24 ore a casa ad aspettare il mio uomo che torna”.

Leggi anche: “La mia malattia non guarirà”. Il dramma dell’ex volto tv: “Mi curo per affrontarla”