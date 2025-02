“Scandaloso!”. Sanremo 2025, scoppia il caso dopo la serata delle cover. La quarta puntata della nuova edizione del Festival è filata liscia fino alla fine, ma dopo i saluti di Carlo Conti, sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio. Le polemiche, si sa, sono il sale della manifestazione canora. E questa volta, al centro delle critiche, è finito proprio il conduttore.

La serata di ieri ha visto il trionfo di Giorgia e Annalisa con una straordinaria interpretazione di Skyfall, celebre brano di Adele. La loro esibizione era tra le più attese della serata. Già alla vigilia, infatti, erano circolati giudizi molto lusinghieri, e le aspettative erano altissime. Le due artiste hanno portato sul palco tutto il loro talento, regalando una performance destinata a restare nella storia della kermesse. Una vittoria che ha convinto tutti.

“Scandaloso”. Sanremo, scoppia il caso dopo la serata delle cover. Il pubblico è furioso

Giorgia e Annalisa si sono classificate prime davanti a Lucio Corsi con Topo Gigio e a Fedez con Marco Masini. Dopo la proclamazione del vincitore, come da tradizione, ci si aspettava che le due artiste eseguissero nuovamente la canzone vincitrice sui titoli di coda. Ma il finale è stato tutt’altro che scontato.

A sorpresa, l’esibizione dei vincitori della serata cover è stata cancellata dalla Rai. Per Annalisa e Giorgia niente bis. “Annullata l’esecuzione della cover vincitrice prevista da scaletta”, riportava ieri sera in diretta l’account X di Trash Italiano, sempre molto aggiornato su spettacolo e gossip. Al momento, non si conoscono ancora le ragioni che hanno portato la Rai a prendere questa decisione. Tuttavia, la notizia ha fatto infuriare i fan del Festival.

C’è chi attribuisce la scelta a questioni di tempistiche troppo strette. “Capisco le esigenze di scaletta, ma non far cantare di nuovo Annalisa e Giorgia è stato davvero ridicolo. Togliere cinque minuti al DopoFestival non avrebbe fatto male a nessuno. Senza parole“, scrive un utente nei commenti.

Altri puntano il dito contro il conduttore, accusandolo di aver imposto al Festival un ritmo eccessivamente veloce: “Scandaloso! Conti e la sua fretta… se ha voglia di dormire, che resti a casa sua!”.

Secondo altri, invece, la cancellazione dell’esibizione sarebbe dovuta a un ritardo imprevisto. Durante la serata, infatti, si sono verificati diversi problemi tecnici durante l’esibizione di Bresh e Cristiano De André. Problemi che hanno costretto gli artisti a ripetere la loro performance per ben tre volte. “Ti credo che hanno tagliato l’ultima esibizione… hanno fatto Crêuza de mä 200 volte!”, ironizza qualcuno sui social.