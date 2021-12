Lutto nella tv, una notizia choc: morta l’attrice a 35 anni. “È caduta dalla finestra”. Soccorsi inutili

Era attrice, cantante e doppiatrice la 35enne trovata senza vita in un patio al 14esimo piano nell’hotel in cui alloggiava. La donna si trovava al piano numero 20, dove alloggiava, e secondo le prime indiscrezioni sembra si sia lanciata di sua spontanea volontà.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia. La 35enne è stata intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale, ma purtroppo le ferite riportato nella caduta erano troppo gravi e poco dopo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dal momento che potrebbe trattarsi di un caso di suicidio, la polizia della prefettura di Hokkaido sta indagando sulla questione. La notizia è della morte di Sayaka Kanda è stata confermata da The Yomiuri Shimbun, che per primo aveva dato aggiornamenti ai fan della cantane e attrice, nota in Giappone per aver dato la voce a tantissimi anime.





La 35enne era anche la cantante del duo musicale Trustrick. Sayaka Kanda è deceduta alle 12:55 a Sapporo, in Hokkaido, in Giappone. Classe 1986, Sayada Kanda era figlia dell’attore Masaki Kanda e della cantante Seiko Matsud e in molti la ricordano per essere stata la voce di Anna, in Giappone, in Frozen. La notizia della morte della 35enne ha fatto il giro del web e sul suo account Instagram sono arrivati tantissimi messaggi in suo ricordo.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, Sayada Kanda doveva recitare nel musical, Mia bella signora, a Sapporo ma non si è presentata. Quando lo staff non è riuscito a mettersi in contatto – l’attrice non rispondeva al telefono – è scattato l’allarme e poco dopo il suo corpo è stato trovato all’interno dell’albergo in cui alloggiava.