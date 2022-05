Il ballo al Costanzo Show finisce malissimo: il vestito della vip si alza e si vede tutto

Sara Croce nuda al Maurizio Costanzo Show. Grande imbarazzo durante l’ultima puntata del programma in onda su Canale 5 convivere volti noti e meno noti, personaggi della politica, dello spettacolo, temi d’attualità e temi leggeri.

Durante l’ultimo appuntamento della stagione, Sara Croce è rimasta nuda al Maurizio Costanzo Show e il video è diventato virale sul web. Non si tratta del primo fuoriprogramma della trasmissione, la scorsa settimana due ospiti, Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini, sono stati protagonisti di una lite furiosa finita a suon di parolacce, insulti e uno spintone che ha fatto cadere il critico d’arte. A scatenare lo scontro un dibattito sulla Russia e una domanda su Putin rivolta dal conduttore ai due ospiti.





Sara Croce nuda al Maurizio Costanzo durante il ballo con Lillo

“È stato Mughini che si è alzato ed è andato verso Sgarbi, Sgarbi a quel punto si è alzato a sua volta, sono volate parolacce e spinte. Ma se non tagliano la scena la vedrete in tv: è stato uno scontro Muhammad Ali – Mike Tyson. Sono intervenuto con Iva Zanicchi, ma siamo intervenuti tutti per sedare questa vicenda anche pericolosa per certi aspetti perché Sgarbi è caduto indietro con la sedia, spinto da Mughini, e un quadro è caduto a 5 centimetri da Sgarbi. È stato incredibile e inaspettato”, il racconto del giornalista Giuseppe Cruciani.

Durante l’ultima puntata un altro fuoriprogramma. Sara Croce ha involontariamente mostrato il lato b Maurizio Costanzo Show durante un ballo con il comico Lillo. Invitata dal conduttore a ballare con il comico, nel tentativo di fare una presa, il vestito si è alzato lasciandole completamente scoperto il lato b.

Quale modo migliore di iniziare il #MaurizioCostanzoShow se non con la passerella di Sara Croce, la Bonas di “Avanti Un Altro!” 😏 pic.twitter.com/5TpIaccZRZ — Witty TV (@WittyTV) May 18, 2022

Sara Croce è rimasta con il lato b scoperto al Maurizio Costanzo Show e dopo l’esibizione con Lillo, fortemente imbarazzata, si è scusata con il pubblico e gli altri ospiti in studio: “Mi dispiace, un momento di alta televisione”. A questo punto, cercando di spegnere il forte imbarazzo di Sara Croce, Alessandra Celentano, maestra di ballo di Amici, è intervenuta per dare un voto all’esibizione della coppia.

