Sara Croce è la bonas di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis. Grazie alla sua bellezza e alla sua sensualità è riuscita a conquistare tutti. Ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv e ha fatto un bilancio dell’importante esperienza televisiva e alla domanda se sarà presente anche nella prossima edizione ha dichiarato che è ancora prematuro dirlo. Attualmente è fidanzata con Gianmarco Fiory, calciatore napolatano.

“È arrivato in un momento difficile della mia vita – ha detto Sara Croce -. Mi ha salvato perché la sua vicinanza è stata fondamentale. Oltre ad aiutarmi psicologicamente ha avuto tanta pazienza. Nonostante ricevessi tanti insulti per quello che mi era successo, lui riusciva a tranquillizzarmi”. Un amore solido tanto che Sara esclude di voler partecipare con Gianmarco a Temptation Island: “Non penso che saremo adatti per poter partecipare. Con Gianmarco andiamo troppo d’accordo e non saremmo in grado di creare alcuna dinamica. Non avrebbe senso testare in quel programma il nostro amore perché è già un rapporto solido”.

Le piacerebbe partecipare ad un reality avventuroso come Pechino Express o un talent come Ballando con le stelle. Durante l’intervista ha espresso diffidenza nei confronti del Grande Fratello Vip: “La mia agente mi vorrebbe far fare un reality ma io sono ancora dubbiosa. Ci vuole quel pizzico di grinta e coraggio che non ho dopo tutte le vicissitudini che mi sono capitate. Non ho voglia di parlare della mia vita privata. Più avanti, mai dire mai. Ho notato che alcuni che seguono il “Grande Fratello” sono dei bulli che arrivano ad insultare famiglie e fidanzati. Non mi piacciono queste cose”.





Di recente ha preso le parti di Diletta Leotta pesantemente accusata di non avere meriti: “Diletta è un’altra ragazza che è stata pesantemente attaccata. Lei fa la giornalista sportiva ed è brava in quello che fa. L’ho vista condurre dal vivo all’inizio della sua carriera ed era più inesperta rispetto ad oggi. Ero rimasta colpita dalla sua spigliatezza. Ho trovato eccessivo il polverone mediatico che l’ha travolta. Se al posto suo ci fosse stato un uomo non sarebbe stato attaccato allo stesso modo”.

Infine ha parlato delle feroci critiche e degli insulti che spesso riceve dagli haters per il suo ruolo televisivo. E raccontando di questo “assedio”, ha rivelato di un episodio che la ha toccata nel profondo: “Avevo iniziato da poco Avanti un altro – ricorda – è una ragazza mi ha scritto: è più dignitoso fare la sgualdrina in giro piuttosto che fare in tv la donna oggetto. Me lo ricorderò per sempre, mi ha scosso”, ricorda Sara Croce. Insomma, parole pesantissime che l’hanno colpita nel profondo.