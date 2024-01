L’ex concorrente del Grande Fratello Heidi Baci è entrata nella casa del Grande Fratello Vip albanese e ovviamente ha raccontato cosa è successo durante il reality italiano. Non solo, la gieffina ha spiegato anche motivo che l’ha spinta ad abbandonare il reality show italiano poco dopo la visita del padre, abbandono scaturito dal comportamento che l’attore Massimiliano Varrese aveva nei suoi confronti. “Nel programma italiano sono rimasta per circa un mese e mezzo. Ero forte, ma sono uscita. Il pubblico italiano era diviso in due dopo la mia uscita”, ha detto Heidi.

“Una parte diceva che avevo fatto bene ad uscire e l’altra che invece avevo perso una buona occasione e che sarei dovuta rimanere. Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro”, ha concluso.

Grande Fratello albanese, Heidi svela qualcosa su Letizia

In queste ore Heidi si è intrattenuta con i sui coinquilini e ovviamente ha parlato della sua esperienza nel reality show italiano e di quello che è accaduto quando è uscita. La concorrente ha spiegato che fino a quando uno si trova all’interno della casa non riesce a sapere cosa pensano davvero gli altri inquilini a differenza del pubblico che vede le dirette e i video dei confessionali.

Parlando di questo aspetto, Heidi ha svelato un aneddoto su una concorrente del Grande Fratello italiano. “Tu non sai cos’ho detto io… Invece loro (il pubblico) vedono tutto come un puzzle e sono lucidi. Poi ci sono i tuoi video che girano tutto il tempo continuamente. C’era una ragazza che lì dentro mi sembrava a posto e una volta fuori mi hanno mandato tutti i video”.

Heidi spiega agli altri inquilini che dall'interno non si può sapere cosa dice un altro dietro le spalle, ma da fuori il pubblico vede tutto come un puzzle e i video girano.

Heidi Baci ha fatto intendere ai suoi coinquilini del Grande Fratello Vip albanese, che una concorrente dell’edizione italiana le ha praticamente fatto il volta faccia e mentre nella casa si comportava da amica, parlava male di lei con gli altri concorrenti e nei confessionali. Heidi non ha fatto nomi ma secondo il pubblico la giovane si stava riferendo a Letizia Petris.