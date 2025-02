Sanremo 2025, la diretta della finale: cantanti, conduttori, ospiti e sorprese

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si avvia alla conclusione. Sabato 15 febbraio scopriremo finalmente chi tra i 29 big in gara conquisterà il prestigioso riconoscimento sul palco dell’Ariston. Nei giorni passati, abbiamo visto accanto a Carlo Conti diverse personalità del mondo dello spettacolo come Bianca Balti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Mahmood e Geppi Cucciari. Questa sera, per una puntata particolarmente attesa, saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan a condurre.

Festival di Sanremo 2025, la diretta della finale del 15 febbraio

Stasera i cantanti saranno giudicati attraverso il televoto (34%), la sala stampa (33%) e la giuria radio (33%). Al termine delle esibizioni, verrà rivelata una classifica finale che combinerà i risultati di questa serata con la media delle votazioni precedenti; a quel punto saranno annunciate le posizioni dalla 29ª alla 6ª, e una top 5 di finalisti verrà svelata in modo casuale. I primi 5 classificati saranno nuovamente votati dalla stampa, dalle radio e dal pubblico tramite televoto, seguendo le stesse modalità, e il risultato finale di questa votazione si sommerà ai punteggi precedenti per determinare il vincitore assoluto.





Ottimi risultati per la quarta serata di Sanremo 2025, che ha registrato un boom di ascolti. La serata, considerando anche la fruizione su pc, tablet e smartphone oltre alla tv, ha raggiunto i 13.575.000 spettatori, con uno share del 70,8%. Rispetto alla terza serata, che aveva raccolto 10.700.000 spettatori e il 59,8% di share, i numeri sono in forte crescita. La seconda serata aveva visto 11.700.000 spettatori e un share del 64,5%, mentre la prima serata, lo scorso martedì, aveva conquistato 12.600.000 spettatori con il 65,3% di share.

Gabry Ponte sarà ospite nella finale del Festival di Sanremo 2025: aprirà la quinta e ultima puntata della kermesse con il suo tormentone ‘Tutta l’Italia‘, ossia il jingle ufficiale che ha accompagnato tutte le serate della 75edizione del Festival. Le sue canzoni hanno fatto ballare intere generazioni. Il Dj e produttore musicale Gabriele Ponte, meglio noto come Gabry Ponte, nato a Torino nel 1969, comincia a farsi conoscere negli anni ’90, quando entra a far parte del gruppo Eiffel 65, insieme a Jeffrey Jey e Maurizio Lobina.

Alla fine di quegli anni, il gruppo raggiunge un successo internazionale con il brano ‘Blue (Da Ba Dee)’, che raggiunge la vetta delle classifiche in 24 paesi. ‘Blue’ ancora oggi viene considerato un fenomeno globale così come gli Eiffel 65 che diventano un punto di riferimento per la musica dance elettronica. Gabry Ponte e gli Eiffel 65 hanno venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. Nel marzo del 2003 partecipa insieme agli Eiffel 65 al Festival di Sanremo, presentando il singolo ‘Quelli che non hanno età’ a cui seguirà il loro terzo album.

Carlo Conti invita sul palco la prima concorrente in gara, Francesca Michielin con Fango in paradiso.

Entra il primo co-conduttore della serata, si tratta di Alessandro Cattelan, che annuncia il secondo cantante in gara, Willy Peyote. Una sorpresa così, proprio non ce la aspettavamo! Willie Peyote si è esibito nella prima serata di Sanremo 2025 con il suo brano “Grazie ma no grazie”. Ma chi è il corista che hanno inquadrato ad un certo punto nell’esibizione? È uno dei comici più bravi e geniali in Italia: Luca Ravenna. “Caffè, sigaretta, bagno e ci si vede stasera sul palco del teatro Ariston, a cantare”, ha scritto il comico sui social.

Sul palco dell’Ariston la seconda co-conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo un brevissimo siparietto con Carlo Conti chiama Marcella Bella.

Alcuni fan hanno omaggiato Lucio Corsi con un tradizionale vassoio di chiacchiere e il gesto ha colto sorpresa il cantante, che si è dimostrato subito grato per l’affetto dimostrato dai suoi fan, che voleva ricambiare il dono ricevuto, ma si è subito reso conto di non avere contanti a disposizione e alla fine ha deciso di regalare loro la spilla a forma di stella che indossava sul cappello.

Ricomincia la gara con i Modà e “Non ti dimentico”.

Quando lo scorso anno, proprio a Sanremo le chiesero il motivo dei suoi capelli azzurri rispose: “Al momento è il colore che mi accompagna. Mi hanno portato fortuna e ho intenzione di tenerli ancora per un po’”. E infatti anche quest’anno si è presentata con lo stesso colore. Perché Rose Villain ha deciso di tingersi i capelli d’azzurro? Qualcuno ha sostenuto che fosse un omaggio a Loredana Bertè, ma l’omaggio è a Bulma un personaggio del cartone animato Dragon Ball.

Poco prima dell’esibizione, qualcuno dal pubblico ha gridato “si na pret parte 2”, prendendo spunto da quello che era accaduto durante la prima puntata del Festival, quando qualcuno gridò ”si na pret”, frase in napoletano, un modo ironico e colorito per sottolineare la presenza scenica e la bellezza di Rose Villain.

Serena Brancale è in gara a Sanremo 2025, ma anche la sorella Nicole è sul palco insieme a lei. Quando Carlo Conti ha annunciato la cantante, infatti, ha sottolineato che a dirigere l’orchestra ci sarebbe stata proprio Nicole Brancale. Il cognome, ovviamente, non è passato inosservato e in tanti si sono chiesti se fossero parenti. Nicole è la sorella della cantante.

Sul palco sale Brunori Sas con “L’albero delle noci”. Poi è il momento di Alberto Angela, ospite a sorpresa della finale. Il conduttore dice che “Vita spericolata” e “Terra promessa” sono le sue canzoni di Sanremo preferite.

La gara riprende con Francesco Gabbani, poi è la volta di Noemi e Rocco Hunt. Durante l’esibizione il cantante napoletano è sceso in platea e ha abbracciato la madre. “Ragazzi, appena mia mamma ha sentito la canzone ‘mi manca assaje mamma mia’, è venuta con la macchina stanotte”, aveva racconta Rocco Hunt postando un video sui social che lo ritraeva a passaggio con la madre lungo il mare di Sanremo.

I The Kolors salgono sul palco di Sanremo con il brano “Con chi fai l’amore” e per l’occasione il ballerino è Fru (Gianluca Colucci) del gruppo comico The Jackal.

Sul palco Olly con la sua Balorda Nostalgia. Il cantante è uno dei favoriti alla vittoria ed è molto amato dalla Gen z che sui social invita tutti a votare per lui.

Antonello Venditti canta due dei suoi brani più iconici: “Ricordati di me” e “Amici mai”. Il cantautore romano ha ricevuto il premio alla carriera.

La gara riprende con Achille Lauro e la sua canzone che emoziona il pubblico dell’Ariston.

Dopo aver partecipat a Sanremo in passato con successi come “Le fiamme negli occhi” e “L’addio”, I Come Cose per la terza volta con un pezzo che nasce da un insieme di idee precedenti, riuscendo finalmente a trovare la giusta alchimia. Con “Cuoricini”, Fausto Lama e California raccontano l’amore e le difficoltà di una coppia, I cuoricini indicano i like sui social e il brano parla infatti di amore e relazioni ai tempi dei social e delle distrazioni che una coppia deve affrontare.