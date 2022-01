Un periodo di grandi contagi. In fondo siamo (forse) uscendo dalla quarta ondata di Covid in Italia. E nello sfortunato periodo ci capita sempre in mezzo il Festival di Sanremo. Oramai sono due anni che la produzione della kermesse deve fare i conti con il virus di Wuhan e per la terza volta, Amadeus prova in tutti i modi a mandare avanti la baracca senza interruzioni di sorta. Problemi anche al budget, oltretutto: sembra infatti che il protocollo di sicurezza costi alla Rai quanto due super ospiti internazionali.

Tuttavia non si può escludere, senza necessariamente portagli sfortuna, che è praticamente impossibile tenere a bada tutti. Vi basti pensare che nel corso di questi mesi ben due protagonisti del prossimo Festival di Sanremo sono risultati positivi: Elisa (assente alla serata di Sanremo Giovani proprio per questo motivo) e Aka7Even che ha confermato la sua negativizzazione proprio in queste ultime ore. Ma la domanda che tutti si fanno è: “E se il Covid se lo prendesse Amadeus?”.

In fondo la Rai deve assolutamente fare i conti con questa tragica possibilità. E come si dice in questi casi “The show must go on” (in fondo stiamo pur sempre parlando di un evento televisivo che porta introiti alla Rai per milioni di euro). Proprio a riguardo TvBlog ha scritto: “La risposta ufficiale su Sanremo, per il momento, non esiste.





Nel senso che né la Rai, né l’entourage di Amadeus hanno chiarito quale sia il piano B, che scatterebbe in caso di contagio da parte del direttore artistico di Sanremo 2022”. Ma c’è un’ipotesi che bolle in pentola: il quotidiano La Stampa ha avanzato l’ipotesi Antonella Clerici, amica di Amadeus nonché anche lei sotto l’agenzia di Lucio Presta.

E se Amadeus malauguratamente risultasse positivo al test Covid?

L’anno scorso c’era Fiorello ma quest’anno, secondo il quotidiano La Stampa, il piano B prevederebbe la conduzione di Antonella Clerici che conosce molto bene la macchina del Festival.#Sanremo2022 pic.twitter.com/E56XdsSoYE January 24, 2022

C’è anche un’altra opzione per la conduzione di Sanremo: non si escluderebbe infatti l’ipotesi “conduzione da remoto”, come successa in questi ultimi due anni a molti conduttori. Il più celebre senza dubbio Carlo Conti, che ha condotto Tale e Quale Show dallo studio di casa sua; mentre il più recente Gianluigi Nuzzi che ha presentato una puntata di Quarto Grado dal terrazzo di casa. Sarebbe di certo tristissimo, ma i tempi sono quelli che sono.