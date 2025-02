Sanremo 2025, la diretta della quarta serata: cantanti, conduttori, ospiti e sorprese

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 ha registrato risultati eccellenti, con uno share del 59,8% e circa 10,7 milioni di spettatori, confermando il Festival come leader di ascolti, anche se in leggera discesa rispetto alle serate precedenti. La seconda serata aveva avuto 11,7 milioni di spettatori e uno share del 64,5%, mentre la prima serata aveva toccato 12,6 milioni di spettatori con il 65,3% di share. Nonostante la discesa nei numeri, il Festival di Sanremo continua a dominare la scena televisiva, con un pubblico fedelissimo.

Festival di Sanremo 2025, la diretta della quarta serata di giovedì 13 febbraio

Nel 2024, l’ascolto medio sui soli canali TV, con un campione Auditel, è stato di 10.001.000 spettatori, con uno share del 60,1%. Questo dato riguarda solo la visione attraverso TV tradizionali. Nel 2025, invece, si segnala che la Total audience (cioè, l’audience che include anche le visualizzazioni tramite PC, smartphone, tablet) è stata leggermente superiore, raggiungendo 10,2 milioni di spettatori, senza però specificare il dato di share, che potrebbe variare anche in base a come sono distribuiti i tempi di visione e l’utilizzo dei vari dispositivi. La differenza tra i due dati potrebbe riflettere l’aumento della fruizione attraverso dispositivi mobili, che nel 2025 hanno probabilmente continuato ad aumentare di importanza rispetto alla TV tradizionale.





Annalisa intervista vita in diretta duetto Giorgia #Sanremo2025 pic.twitter.com/ton7BiGJ9J — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) February 14, 2025

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2025

Giorgia con Annalisa: Skyfall di Adele

Bresh con Cristiano De André: Crêuza de mä di Fabrizio De André

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia: L’anno che verrà di Lucio Dalla

Clara con Il Volo: The Sound of Silence di Simon and Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira: L’estate sta finendo dei Righeira

Fedez con Marco Masini: Bella stronza di Marco Masini

Francesco Gabbani con Tricarico: Io sono Francesco di Tricarico

Gaia con Toquinho: La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni

Irama con Arisa: Say Something, I’m Giving Up on You di Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale: Che cosa c’è di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio: Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno

Marcella Bella con i Twin Violins: L’emozione non ha voce di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri per Caso: Quando di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga: Angelo di Francesco Renga

Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band: Il pescatore di Fabrizio De André

Rocco Hunt con Clementino: Yes, I Know My Way di Pino Daniele

Rose Villain con Chiello: Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

Sarah Toscano con Ofenbach: Overdrive degli Ofenbach

Serena Brancale con Alessandra Amoroso: If I Ain’t Got You di Alicia Keys

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa: Amor de mi vida dei Sottotono e Aspettando il sole di Neffa

Simone Cristicchi con Amara: La cura di Franco Battiato

The Kolors con Sal Da Vinci: Rossetto e caffè di Sal Da Vinci

Willie Peyote con Tiromancino (Federico Zampaglione) e Ditonellapiaga: Un tempo piccolo di Franco Califano

Tony Effe con Noemi: Tutto il resto è noia di Franco Califano

Achille Lauro con Elodie: A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè