La finale di Sanremo 2024 sarà una emozione anche per Amadeus: è l’ultimo suo Festival ed è ormai ufficiale e noto, ma altrettanto certo è che lascia nella storia della Rai un’altra edizione da record in termini di ascolti. Gli stessi vertici della tv pubblica, con soddisfazione, sottolineano che è stata “una delle migliori pagine della televisione italiana di sempre”. Nella serata di venerdì 9 febbraio, quella dedicata alle cover, gli spettatori sono stati 11.893.000 per uno share del 67,8 per cento, oltre due punti più della stessa serata della scorsa edizione che già è stata un record. Stasera Amadeus è affiancato da un altro mattatore della televisione, Rosario Fiorello (moglie, figlia, vita privata e tutto quello che c’è da sapere su di lui)

Festival, la diretta della finale di Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che succede

Ospiti della serata finale di Sanremo 2024 sono Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti per celebrare i sessant’anni di Non ho l’età, ma anche Luca Argentero e Claudio Gioè per presentare la fiction Rai Makari 3. Anche ospiti cantanti: Tedua che torna sul palco galleggiante, mentre in piazza Colombo c’è Tananai.

Oggi si esibiscono tutti i trenta cantanti in gara, in una serata che si attende lunghissima e si protrarrà molto oltre le 2 della notte per conoscere il nome del vincitore e il podio finale. Ma come si decidono il vincitore e la classifica? Attraverso il televoto viene realizzata la classifica generale dei trenta cantanti. I primi cinque di questa classifica vengono riproposti in un nuovo voto con il televoto (34 per cento), giuria della sala stampa, Tv e web (33 per cento) e giuria delle radio (33 per cento).

Ecco la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2024

Francesco Renga e Nek – “Pazzo di te”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Gazzelle – “Tutto qui”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Il Volo – “Capolavoro”

Loredana Berté – “Pazza”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Mahmood – “Tuta gold”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

Diodato – “Ti muovi”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Irama – “Tu no”

Ghali – “Casa mia”

Annalisa – “Sinceramente”

Angelina Mango – “La noia”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Emma – “Apnea”

Il Tre – “Fragili”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Maninni – “Spettacolare”

La Sad – “Autodistruttivo”

Mr.Rain – “Due altalene”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Clara – “Diamanti grezzi”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Rose Villain – “Click boom!”

L’ordine di uscita dei cantanti, grafica da X @SanremoRai

Sanremo, Loredana Bertè ha vinto il premio della critica

È ufficiale, in attesa del verdetto di questa sera Loredana Bertè sa già che non tornerà a casa a mani vuote. La cantante ha vinto il premio della critica. Una soddisfazione doppia visto che il premio è intitolato alla sorella Mia Martini. Loredana Bertè ha corso praticamente senza rivali: ha ottenuto 54 punti vincendo per distacco. Al secondo posto Fiorella Mannoia con 16 voti, al terzo Diodato con 15. In totale sono stati espressi 119 voti, tutti validi.

Sanremo, la classifica dopo le prime quattro serate

Prima dell’inizio della finale Amadeus ha annunciato la classifica generale dopo le prime quattro serate. Il pubblico non ha gradito il primo posto di Geolier, il rapper napoletano che già ieri sera aveva vinto la gara delle cover cantando un medley insieme a Gigi D’Alessio, Guè Pequeno e Luché. Vittoria che era stata molto contestata. Al secondo posto delle generale Annalisa Mango, al terzo Annalisa. In realtà non solo il primo posto di Geolier è stato contestato, fischi e proteste non sono mancati neppure per altre posizioni giudicate ‘non corrette’. Alla fine Amadeus è intervenuto: “Si può non essere d’accordo, ma vi prego di rispettare i cantanti”. Ecco la classifica completa:

1 Geolier

2 Angelina Mango

3 Annalisa

4 Ghali

5 Irama

6 Mahmood

7 Alessandra Amoroso

8 Loredana Bertè

9 Diodato

10 Alfa

11 Il Volo

12 Emma

13 Gazzelle

14 Fiorella Mannoia

15 The Kolors

16 Il Tre

17 Santi Francesi

18 Mr Rain

19 Negramaro

20 Ricchi e Poveri

21 Dargen D’Amico

22 BIGMAMA

23 Rose Villain

24 Clara

25 Maninni

26 Renga Nek

27 bnkr44

28 La Sad

29 Fred De Palma

30 Sangiovanni

Sanremo, messaggio dal palco da parte di BigMama

BigMama chiude il suo festival di Sanremo con un’ottima esibizione. La cantante ha salutato il pubblico dicendo: “Questo momento lo dedico a tutte le persone insicure. Perché i sogni si possono realizzare”. Applausi dalla platea.

Dargen D’Amico in versione ‘Two Face’ di Batman

Per la serata conclusiva del Festival Dargen D’Amico sceglie un look eccentrico: vestito due colori, metà rosso e metà nero. Dopo l’esibizione Amadeus abbraccia Dargen D’Amico: “Grazie, hai portato energia, simpatia e anche molte cose profonde, come tu sai fare”. E il cantante scende in platea e bacia Mara Venier.

Entra Fiorello ed è subito show

Sulle note di Billie Jane di Michael Jackson il co-conduttore della finale fa il suo esordio. Finora il Festival di Fiorello è stato a due facce: a battute di primo livello fa da contraltare la gag, molto poco riuscita, con John Travolta e da lui definita: “La peggiore della storia della tv”. Chiuso il primo stacco si rivolge ad Amadeus: “Con il 65% di ieri non sei più un conduttore, ma una partito politico”. Poi conferma che sarà l’ultimo Festival per lui e Amadeus.

Tocca a ‘Il Volo’ e alla loro ‘Capolavoro’

“Grazie mille per averci invitato a questo Festival – dicono i ‘tenoroni’ appena chiusa l’esibizione – Per noi che festeggiamo 15 anni insieme è un grande momento. Speriamo il nostro messaggio sia arrivato”. E nuovo bacio per Mara Venier. Amadeus ci scherza sopra: “Questa sera, cara Mara, rimedierai almeno 30 baci”.

Loredana Bertè che show: chiude con il botto

Si è presentata per la sua ultima esibizione con un paio di occhiali scuri che poi ha tolto a canzone in corso. Loredana e la sua ‘Pazza’, strappano applausi. Parte anche un coro e lei ringrazia. “Grazie a questo meraviglioso pubblico. Grazie al mio maestro Luca Chiaravalli ed a tutti tecnici. Grazie al mio team che mi sopportata da 20 anni”. Momento commozione con abbraccio ad Amadeus ed a Luca Chiaravalli.

Festival, l’ultima notizia sul Fantasanremo

Sanremo significa anche Fantasanremo, un gioco che sta coinvolgendo sempre più anche i cantanti. Per gli appassionati ecco un piccolo riassunto sui punti raccolti dai primi 7 artisti in gara. Nek e Renga, primi ad esibirsi, hanno raccolto +10 punti per essere i primi a salire sul palco, un +5 per i ringraziamenti, un +10 per i fiori regalati al direttore d’orchestra e un +10 per aver abbracciato Amadeus. Quando a BigMama, -5 per non aver sceso le scale dell’Ariston, ma un bonus ringraziamenti +5, bonus abbraccio ad Amadeus +10, bonus fiori regalati +10 e bonus dichiarazioni contro ogni discriminazione +10. Gazzelle: +15 per essere sceso in platea, + 5 per gli occhiali da sole, +10 per la dedica e +5 per i ringraziamenti. Dargen D’Amico: 15 punti per gli occhiali, 15 per essere sceso in platea, 5 per i ringraziamenti, 10 per l’abbraccio ad Amadeus, 10 per i fiori e 20 per il bacio a Mara Venier. Il Volo: 10 punti per i fiori, 20 per aver detto “Grazie Ama”.Un omaggio al conduttore, per ringraziarlo per le ultime cinque edizioni del Festival: “La fine di un ciclo. Grazie Ama e grazie a tutti voi. 5 anni indimenticabili”. È la fine del Fantasanremo? Loredana Bertè: look +10, occhiali da sole 5, spilla violenza contro le donne 10, bonus abbraccio al conduttore e bonus fiori al direttore d’orchestra. Negramaro, 5 punti per essere stati presentati da Fiorello. Per loro, anche 10 punti per l’outfit total black, 5 per i ringraziamenti e 10 per le dichiarazioni a favore della pace. Stasera il gioco prevede 20 punti di bonus per chiunque dirà “Grazie Ama” sul palco dell’Ariston. Un omaggio al conduttore per 5 anni di Festival.

Mahmood, performance di lusso

Il cantante milanese ha intenzione di giocare tutte le sue carte per provare a centrare la sua terza vittoria (una insieme a Blanco) al Festival di Sanremo. Impresa difficile, ma l’applauso dell’Ariston è convinto.

Angelina Mango vince il premio della Sala Stampa

Seconda nella classifica provvisoria dietro Geolier (con tante polemiche) Angelina Mango incassa un successo importantissimo. La figlia di Pino Mango, che ieri durante la serata dei duetti ha commosso l’Italia intera cantando il testo simbolo del padre: ‘La Rondine’, ed ex stellina di Amici si porta a casa il premio della Sala Stampa Lucio Dalla. L’annuncio è arrivato poco. ‘La Noia’, il titolo della sua canzone, ha convinto e le ha permesso di raggiungere il primo posto con 22 voti. Al secondo posto Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, entrambe a 18 voti. Per la giovane cantante lucana, che potrebbe festeggiare di nuovo intorno alle 2.30, un esordio con il botto. Angelina Mango succede a Colapesce Dimartino, vincitori del primo Dalla lo scorso anno.

Sulle note del Boléro di Ravel fa il suo ingresso Roberto Bolle

Il ballerino, accompagnato da 18 danzatori, si esibisce in uno spettacolo travolgente. “Viva la danza, viva Roberto Bolle”, dice Amadeus. Fiorello scherza sul fisico scultore del ballerino: “Posso vedere questi addominali? Perché io sono 22 anni che non li vedo”. Il siparietto va avanti per alcuni minuti strappando sorrisi in platea. Bolle annuncia che sarè in tv Il 29 aprile Bolle tornerà con o spettacolo, su Rai1, dedicato alla danza: “Sarà una grande festa della danza, portare la danza classica, contemporanea, di ogni genere, la mia missione è portarla al pubblico”.

Fiorello, giallo su una parolaccia pronunciata in diretta

Difficile capire se Fiorello abbia o meno pronunciato un ‘Vaffa’ in diretta, è bastato il dubbio sollevato in rete e qualche video circolato su X (scendi sotto per vedere) per scatenare i commenti. “Il “Vaffa**” in diretta mondiale, ma capite perché senza di loro non sarà più Sanremo”, scrive un utente. Tutto è successo quando Amadeus ha affidato a Fiorello il compito di presentare Mahmood. Mentre il conduttore di viva Rai 2 annuncia il cantante ecco che Amadeus piomba alle sue spalle urlando: “Bravo!” e saltandogli, quasi letteralmente, in braccio. A questo punto si sente Fiorello pronunciare una parola che somiglia ad un ‘Vaffa’. Il dubbio resta. Sicuro, poco dopo, non si fa problemi a dare del cretino ad Amadeus, tra le risate generali.

Sanremo, Fiorella Mannoia lascia il segno

La sua Mariposa non vincerà il Festival ma è destinata a ricavarsi uno spazio nella storia della competizione. Fiorella, commossa, ha voluto lasciare il pubblico con un bel messaggio: “Grazie ai miei autori, grazie ai musicisti perché so quanto lavoro c’è dietro, grazie al lavoro che la gente non vede. Grazie a tutti e restiamo umani“.