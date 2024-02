Quarta serata di Sanremo 2024, anche in questa occasione Amadeus riuscirà a confermare i suoi numeri record? La terza serata del Festival è stata seguita in media da 10.001.000 di telespettatori con il 60,1 per cento di share. La prima parte, fino alle 23.32, è stata vista da 13.243.000 con il 58,1 mentre la seconda, fino all’1.39, ne ha contati 6.436.000 raggiungendo il 65 per cento di share. Il picco di ascolti in valore assoluto, 15.108.000 persone davanti alla tv, è stato registrato alle 22.04 con Eros Ramazzotti sul palco, mentre i picco di share si è avuto alle 00.08 con il 67,9. Per trovare numeri così alti occorre tornare al 1995, col Festival condotto da Pippo Baudo affiancato da Anna Falchi e Claudia Koll.

Teresa Mannino co-conduttrice della terza serata



Festival, la diretta della quarta serata di Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che succede

Sul palco con Amadeus la co-conduttrice della quarta serata è Lorella Cuccarini (tutto quello che c’è da sapere su di lei), felice del grande ritorno sugli schermi Rai. Tra gli ospiti di oggi, ci sono il campione del mondo di MotoGp Francesco Bagnaia, l’attrice Elena Sofia Ricci, il dj e produttore Gigi D’Agostino che con la sua selezione musicale anima la serata sulla nave Costa Smeralda, mentre Arisa è a piazza Colombo.

"L'emozione è sempre moltissima. La prima volta che sono salita su quel palco era il 1993. Sanremo è Sanremo anche per me".@LCuccarini è la co conduttrice della quarta serata di #Sanremo2024

💐@SanremoRai,STASERA su @RaiUno, @RaiRadio2, @RaiPlay e Rai4k pic.twitter.com/0bHtzPLR1s — Rai (@Raiofficialnews) February 9, 2024

Questa è la serata delle cover: si esibiscono tutti i 30 cantanti in gara in duetti con artisti scelti dagli stessi. Le cover vengono votate da tutte e tre le giurie: televoto, giuria delle radio e giuria della sala stampa, tv e web. E, all fine, come successo nelle precedenti serate, viene realizzata una classifica con i primi cinque.

Ecco la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2024

Sangiovanni con Aitana – Medley di “Farfalle” e “Mariposas” di Sangiovanni

con Aitana – Medley di “Farfalle” e “Mariposas” di Sangiovanni Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – “Sweet dreams (Are made of this)” degli Eurythmics

con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – “Sweet dreams (Are made of this)” degli Eurythmics Rose Villain con Gianna Nannini – Medley

con Gianna Nannini – Medley Gazzelle con Fulminacci – “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti

con Fulminacci – “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti The Kolors con Umberto Tozzi – Medley dei successi di Umberto Tozzi

con Umberto Tozzi – Medley dei successi di Umberto Tozzi Alfa con Roberto Vecchioni – “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni

con Roberto Vecchioni – “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni bnkr44 con Pino D’Angiò – “Ma quale idea” di Pino D’Angiò

con Pino D’Angiò – “Ma quale idea” di Pino D’Angiò Irama con Riccardo Cocciante – “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante

con Riccardo Cocciante – “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani – “Che sia benedetta” di Fiorella Mannoia e “Occidentali’s karma” di Francesco Gabbani

con Francesco Gabbani – “Che sia benedetta” di Fiorella Mannoia e “Occidentali’s karma” di Francesco Gabbani Santi Francesi con Skin – “Hallelujah” di Leonard Cohen

con Skin – “Hallelujah” di Leonard Cohen Ricchi e Poveri con Paola e Chiara – Medley di “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri

con Paola e Chiara – Medley di “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri Ghali con Ratchopper – Medley dal titolo “Italiano vero”

con Ratchopper – Medley dal titolo “Italiano vero” Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – “Il cerchio della vita” di Ivana Spagna

con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – “Il cerchio della vita” di Ivana Spagna Loredana Bertè con Venerus – “Ragazzo mio” di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati

con Venerus – “Ragazzo mio” di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley dal titolo “Strade”

con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley dal titolo “Strade” Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma – “La rondine” di Mango

con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma – “La rondine” di Mango Alessandra Amoroso con i BoomDaBash – Medley

con i BoomDaBash – Medley Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis

con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis Mahmood con i Tenores di Bitti – “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla

con i Tenores di Bitti – “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla Mr. Rain con i Gemelli Diversi – “Mary” dei Gemelli Diversi

con i Gemelli Diversi – “Mary” dei Gemelli Diversi Negramaro con Malika Ayane – “La canzone del sole” di Lucio Battisti

con Malika Ayane – “La canzone del sole” di Lucio Battisti Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro

con Bresh – Medley di Tiziano Ferro Il Volo con Stef Burns – “Who wants to live forever” dei Queen

con Stef Burns – “Who wants to live forever” dei Queen Diodato con Jack Savoretti – “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André

con Jack Savoretti – “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André La Sad con Donatella Rettore – “Lamette” di Donatella Rettore

con Donatella Rettore – “Lamette” di Donatella Rettore Il Tre con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro

con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – “Lady Marmalade” di Labelle

con Gaia, La Niña e Sissi – “Lady Marmalade” di Labelle Maninni con Ermal Meta – “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta

con Ermal Meta – “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta Fred De Palma con gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65

con gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65 Francesco Renga e Nek – Medley dei loro successi

L’ordine di uscita dei cantanti, grafica da X @SanremoRai

Sanremo, parte la quarta serata con Sangiovanni e Aitana

Il primo duetto della serata promette molto bene. L’ex cantante di intona un medley insieme alla cantante spagnola. La canzone scelta è ‘Farfalle’ (il brano con il quale Sangiovanni si presentò nel 2022) e la sua versione iberica: “Mariposas”. Sangiovanni sceglie un look total black, la bellissima Aitana indossa un vestito a scacchi dorato.

Il secondo duetto è composto da Annalisa e Rappresentante di lista

La scelta della canzone cade su “Sweet dreams”, cult degli anni ’80. Annalisa dimostra tutto il suo talento regalando al pubblico dell’Ariston una performance di altissimo livello. Alla fine dell’esibizione si è alzato un applauso spontaneo.

Terza cantante in gara: tocca a Rose Villain accompagnata da Gianna Nannini

Sulle note dei migliori successi della Nannini, Rose stecca qualche nota di troppo. Sembra non reggere l’estensione vocale della Nannini, l’esibizione delle quale è accolta da un’autentica ovazione. Rose esce dal palco con un pensiero per la madre scomparsa.

Sanremo, giallo sulla presenza dei Jalisse

Da questa mattina non si parla d’altro, dopo quasi 30 anni dall’ultima volta il duo potrebbe far ritorno sul palco dell’Ariston. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina Amadeus e Lorella Cuccarini si sono trovati costretti a rispondere alla voce, sempre più forte, di due ospiti speciali: i Jalisse, vincitori sfortunati nel 1997 del Festival di Sanremo e poi esclusi per 27 volte di fila dalla gara. “Io non ne so nulla”, ha detto Amadeus. Lorella Cuccarini, co-condutrice stasera, da parte sua ha detto: “Anche io pensavo ci fossero, ma domani”. Una mezza conferma, tuttavia, è arrivata da Fiorello durante il collegamento con il TG1 prima del Festival. Racconta il Corriere della Sera come: “Dal balconcino di fronte all’Ariston ha chiesto alla giornalista di intervistare il duo in versione cartonato: “Vi fa piacere tornare a Sanremo?, ha chiesto la giornalista. E dalle sagome si è levata la voce (vera) dei Jalisse: “Eh, dopo 27 anni…”. Staremo a vedere.

Sanremo, il Festival abbraccia Umberto Tozzi

Sulle note di ‘Gloria’ Umberto Tozzi è il protagonista del duetto con i The Kolors. Applausi a scena aperta per l’ex vincitore del Festival di Sanremo. Alla fine è Stash, il frontman del gruppo ad applaudire il ‘maestro’ che saluta il pubblico con un inchino.

Roberto Vecchioni e Alfa si meritano la standing ovation dell’Ariston

Commuove ed emoziona il duetto composto da Vecchioni e Alfa. La canzone scelta è ‘Sogna ragazzo sogna”, il successo del 1999. Molto toccato anche Amadeus che così presenta il cantante. “E ora, prima vado ad abbracciarlo e poi lo annuncio, non potrei fare altrimenti. La musica d’autore torna all’Ariston”. Vecchioni, 80 anni, ha vinto i premi e i festival più importanti della musica italiana: il Premio Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992, il Festival di Sanremo e il Premio Mia Martini della critica nel 2011.

Sanremo, entrata in grande stile per Lorella Cuccarini

Sulle note dei suoi migliori successi Lorella Cuccarini ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston. La ballerina, ed attuale maestra di Amici, è stata accolta in maniera trionfale dal pubblico. C’è stato spazio anche per un simpatico siparietto con Fiorello. Lorella ha voluto chiudere il suo primo intervento lanciando un bacio a Pippo Baudo, il conduttore che per primo la portò a Sanremo.

Riccardo Cocciante e Irama: duetto da brividi

La canzone scelta è ‘Quando finisce un amore’. Come per Roberto Vecchioni, anche per Cocciante (al suo ritorno dopo anni al Festival di Sanremo) c’è stata una standing ovation. “Grazie al pubblico, all’orchestra, a tutti. In questo momento difficile che sta vivendo il mondo io vorrei lasciarvi con questo”, dice Coccianti prima di salutare. E intona: Bella senz’anima.

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani convincono

Fiorella Mannoia sul palco con Francesco Gabbani. Il duetto inizia con “Che sia benedetta” di Fiorella Mannoia e prosegue con “Occidentali’s karma” di Francesco Gabbani. Il duo, assolutamente ben assortito, non sbaglia un colpo. Anche sotto il profilo del look niente da dire. Gabbani sceglie una giacca celeste. Fiorella Mannoia un abito nero con un coprispalle che poi si è tolta a metà esibizione. Alto il gradimento del pubblico che balla in piedi. Gabbani, alla fine, si inchina a Fiorella.

Decimo duetto: Skin e Santi Francesi

La canzone proposta arriva dal 1984, la canzone scelta è Halleluja, il capolavoro di Leonard Cohen. La voce inconfondibile di Skin strappa applausi e la quarta standing ovation della serata.