La finale di Sanremo 2024 sarà una emozione anche per Amadeus: è l’ultimo suo Festival ed è ormai ufficiale e noto, ma altrettanto certo è che lascia nella storia della Rai un’altra edizione da record in termini di ascolti. Gli stessi vertici della tv pubblica, con soddisfazione, sottolineano che è stata “una delle migliori pagine della televisione italiana di sempre”. Nella serata di venerdì 9 febbraio, quella dedicata alle cover, gli spettatori sono stati 11.893.000 per uno share del 67,8 per cento, oltre due punti più della stessa serata della scorsa edizione che già è stata un record. Stasera Amadeus è affiancato da un altro mattatore della televisione, Rosario Fiorello (moglie, figlia, vita privata e tutto quello che c’è da sapere su di lui)

Festival, la diretta della finale di Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che succede

Ospiti della serata finale di Sanremo 2024 sono Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti per celebrare i sessant’anni di Non ho l’età, ma anche Luca Argentero e Claudio Gioè per presentare la fiction Rai Makari 3. Anche ospiti cantanti: Tedua che torna sul palco galleggiante, mentre in piazza Colombo c’è Tananai.

Oggi si esibiscono tutti i trenta cantanti in gara, in una serata che si attende lunghissima e si protrarrà molto oltre le 2 della notte per conoscere il nome del vincitore e il podio finale. Ma come si decidono il vincitore e la classifica? Attraverso il televoto viene realizzata la classifica generale dei trenta cantanti. I primi cinque di questa classifica vengono riproposti in un nuovo voto con il televoto (34 per cento), giuria della sala stampa, Tv e web (33 per cento) e giuria delle radio (33 per cento).

Ecco la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2024

Francesco Renga e Nek – “Pazzo di te”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Gazzelle – “Tutto qui”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Il Volo – “Capolavoro”

Loredana Berté – “Pazza”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Mahmood – “Tuta gold”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

Diodato – “Ti muovi”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Irama – “Tu no”

Ghali – “Casa mia”

Annalisa – “Sinceramente”

Angelina Mango – “La noia”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Emma – “Apnea”

Il Tre – “Fragili”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Maninni – “Spettacolare”

La Sad – “Autodistruttivo”

Mr.Rain – “Due altalene”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Clara – “Diamanti grezzi”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Rose Villain – “Click boom!”

Sanremo, Loredana Bertè ha vinto il premio della critica

È ufficiale, in attesa del verdetto di questa sera Loredana Bertè sa già che non tornerà a casa a mani vuote. La cantante ha vinto il premio della critica. Una soddisfazione doppia visto che il premio è intitolato alla sorella Mia Martini. Loredana Bertè ha corso praticamente senza rivali: ha ottenuto 54 punti vincendo per distacco. Al secondo posto Fiorella Mannoia con 16 voti, al terzo Diodato con 15. In totale sono stati espressi 119 voti, tutti validi.

Sanremo, la classifica dopo le prime quattro serate

Prima dell’inizio della finale Amadeus ha annunciato la classifica generale dopo le prime quattro serate. Il pubblico non ha gradito il primo posto di Geolier, il rapper napoletano che già ieri sera aveva vinto la gara delle cover cantando un medley insieme a Gigi D’Alessio, Guè Pequeno e Luché. Vittoria che era stata molto contestata. Al secondo posto delle generale Annalisa Mango, al terzo Annalisa. In realtà non solo il primo posto di Geolier è stato contestato, fischi e proteste non sono mancati neppure per altre posizioni giudicate ‘non corrette’. Alla fine Amadeus è intervenuto: “Si può non essere d’accordo, ma vi prego di rispettare i cantanti”. Ecco la classifica completa:

1 Geolier

2 Angelina Mango

3 Annalisa

4 Ghali

5 Irama

6 Mahmood

7 Alessandra Amoroso

8 Loredana Bertè

9 Diodato

10 Alfa

11 Il Volo

12 Emma

13 Gazzelle

14 Fiorella Mannoia

15 The Kolors

16 Il Tre

17 Santi Francesi

18 Mr Rain

19 Negramaro

20 Ricchi e Poveri

21 Dargen D’Amico

22 BIGMAMA

23 Rose Villain

24 Clara

25 Maninni

26 Renga Nek

27 bnkr44

28 La Sad

29 Fred De Palma

30 Sangiovanni

Sanremo, messaggio dal palco da parte di BigMama

BigMama chiude il suo festival di Sanremo con un’ottima esibizione. La cantante ha salutato il pubblico dicendo: “Questo momento lo dedico a tutte le persone insicure. Perché i sogni si possono realizzare”. Applausi dalla platea.

Dargen D’Amico in versione ‘Two Face’ di Batman

Per la serata conclusiva del Festival Dargen D’Amico sceglie un look eccentrico: vestito due colori, metà rosso e metà nero. Dopo l’esibizione scende in platea e bacia Mara Venier.

Entra Fiorello ed è subito show

Sulle note di Billie Jane di Michael Jackson il co-conduttore della finale fa il suo esordio. Finora il Festival di Fiorello è stato a due facce: a battute di primo livello fa da contraltare la gag, molto poco riuscita, con John Travolta e da lui definita: “La peggiore della storia della tv”. Chiuso il primo stacco si rivolge ad Amadeus: “Con il 65% di ieri non sei più un conduttore, ma una partito politico”. Poi conferma che sarà l’ultimo Festival per lui e Amadeus.