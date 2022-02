Sanremo 2022, anche la seconda serata è andata. E la sala stampa premia Elisa che, tornata sul palco dell’Ariston dopo ben 21 anni, balza subito al primo posto della classifica. Alla fine della prime due serate del Festival, che ha visto esibirsi sul palco dell’Ariston tutti e 25 i cantanti, Amadeus ha infatti mostrato la classifica generale, certamente ancora parziale, stilata in base al voto dei giornalisti della carta stampata, delle radio e dei siti web.

Ed Elisa ha scalzato dal primo posto Mahmood e Blanco, che martedì sera con la loro “Brividi” hanno emozionato tutti. Ma tornando alla classifica c’è chi ha preso con ironia il fatto di essere arrivato penultimo (in ultima posizione c’è Ana Mena).

Sanremo 2022, la reazione del cantante dopo la classifica

Penultimo Tananai, il cantante esordiente a Sanremo 2022 con “Sesso occasionale”. Durante e dopo la sua esibizione è stato sommerso dalle critiche sui social, accusato di aver stonato davvero troppe volte. Tra i tanti messaggi, anche quello di Stefania Orlando, che su Twitter scrive: “Oltre al #sessooccasionale magari occasionalmente prendiamo qualche nota”.





Tornato in hotel, il cantante classe 1995 che è uno degli artisti più giovani di questa edizione del Festival di Sanremo 2022 ha deciso di scherzarci sopra, ma ha anche invitato i suoi fan ad ascoltare il suo pezzo nella versione registrata in studio. E sempre in un video registrato dopo la performance che gli ha valso il massacro anche sui social scherza: “PENULTIMOOO, volevo essere ultimo!”.

Se fossimo alla corrida avrebbero già suonato campanacci per #Tananai #festivaldisanremo2022 February 2, 2022

A un certo punto #Tananai ha sbagliato e ha preso una nota. Ma l'ha subito lasciata andare per non maltrattarla.#Sanremo2022 February 2, 2022

E poi: “Va benissimo così, io sono felicissimo al di là di quello che dicono. Ci sta è vero, la mia performance non è stata delle migliori, ma mi sono davvero divertito e non pensavo”, ha detto entusiasta. “Mi capiranno da morto. Sanremo è strano, eh? Io ero convinto di aver fatto una ficata, torno a casa: una merda, stupenda sta roba! Tu vivi in una dimensione parallela. Sul palco tiravo le stecche”, ha ammesso il cantante di Sanremo 2022. “Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live”, ha concluso Tananai.