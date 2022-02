“Pezzo de me***”. Sanremo, il pesante retroscena su Sabrina Ferilli e Amadeus: la verità sul clamoroso dietro le quinte

Sanremo 2022, parola di Sabrina Ferilli. Romana, bella, intelligente, disinvolta sul palco, spontanea sempre. Sabrina Ferilli è stata realmente la regina del grande finale del Festival della musica italiana. Nonostante il successo riscosso, come molti sanno, la co-conduttrice di Ama è stata ‘beccata’ mentre pronunciava alcune frasi che hanno subito destato qualche dubbio sull’atmosfera generale. Aria di tensione? Risponde Amadeus e anche Sabrina, pronti a spazzare via ogni dubbio a riguardo.

Finisce sui social un video che riprenderebbe esattamente il momento in cui l’attrice si è lasciata andare a un’esclamazione forte nei confronti di qualcuno proprio mentre Amadeus stava annunciando i premi della critica. E poco prima, da dietro le quinte, tutti hanno sentito un “Ma nun ce sto!”, per poi assistere alla scena in cui Sabrina ritrae la mano mentre Amadeus gliela chiedeva.

È bastato poco per destare qualche dubbio. Caduto il mistero quello di Ferilli diventa un vero e proprio ‘caso’. Insomma, è successo qualcosa tra lei e il conduttore? La risposta, dopo tanti pettegolezzi messi in circolo, arriva proprio dalla diretta interessata sui social e da Amadeus in conferenza stampa.





“Nell’ultima serata di Sanremo 2022 con Sabrina Ferilli non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte”, afferma Ama in conferenza stampa.

“Ora vorrei vicino a me Sabrina Ferilli.”

“…fa il pezzo de merda.” #sanremo2022 pic.twitter.com/23H9W7sBMD February 6, 2022

E poco dopo sempre Amadeus riceve un messaggio sul telefonino e chiarisce ulteriormente: “Mi hanno scritto ora i miei autori che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona”. Poi un messaggio di Sabrina Ferilli sui social avrebbe messo gli animi in pace sulla questione: “…ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate . Chi più di me potrebbe sapere?” e poi aggiunge: “Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai e Festival di Sanremo, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene”, con tanto di cuore.