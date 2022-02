Sanremo 2022, la polemica sul gesto del duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. C’è di mezzo un messaggio nascosto dietro al gesto del pugno chiuso? Per molti si. Sul palcoscenico dell’Ariston La Rappresentante di Lista si lancia in un brano che profuma di ribellione.

“Andiamo dal nostro gruppo, mai come quest’anno abbiamo alle spalle una squadra straordinaria”, ha affermato ai microfoni di Radio Due la diretta interessata. Ecco cosa è successo poco dopo l’esibizione. Come ogni anno, le polemiche non tardano ad arrivare.

Che paura intorno…/È la fine del mondo/ Sopra la rovina sono una regina”, queste alcune delle parole cantante a pugni chiusi da La Rappresentante di Lista, in gara per il secondo anno consecutivo. Coroncina in testa, come vuole ogni favola con protagonista una principessa pronta a riscattarsi, in questo caso, con un semplice ed esaustivo “ciao ciao” .





Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina solleva nel giro di poco un polverone, tutto proprio per quel pugno chiuso che per molti è apparso fuori luogo per un Festival musicale. Il brano si è chiuso con un’inquadratura che potrebbe rientrare nella storia di Sanremo. Infatti con sguardo fiero puntato verso la telecamera, La Rappresentante di Lista mostra al pubblico italiano il pugno chiuso, lasciando poco spazio all’immaginazione.

#Sanremo2022 parte con il botto!#Fiorello che prende in giro i non vaccinati e #rappresentantedilista che chiudono con il pugnetto comunista. pic.twitter.com/CgffKD750v February 2, 2022

Con le mani, con i piedi, con la testa, con il petto, con il cuore, con le gambe, con il culo. Come cazzo volete, basta che ci riportate il Comunismo.

❤️✊#Sanremo #Sanremo2022 #RAPPRESENTANTEDILISTA pic.twitter.com/bXhLmkGN7Z February 2, 2022

E dal web non manca chi nel giro di poche ore dall’esibizione sanremese, puntualizza: “È da squalifica! Una che fa il pugno chiuso della politica di sinistra a Sanremo non la voglio vedere… Pago il canone e pubblicità politiche non ne voglio vedere”, scrive un utente su Twitter. O ancora: “Il pugno chiuso a Sanremo è qualcosa di vergognoso. Com’è possibile che in Italia sia ancora accettata una cosa simile?”.