Nei giorni scoris Amadeus ha sciolto le riserve e comunicato i nomi dei ventidue ‘Big’ che prenderanno parte al prossimo Festival si Sanremo che si terrà dal 1 al 5 febbraio prossimo. Sul palco dell’Ariston saliranno Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood & Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi

E ancora Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. A loro andranno aggiunti due artisti che verranno scelti nella serata del 15 dicembre dedicata a ‘Sanremo Giovani’ che Rai1 proporrà in prima serata insieme a RaiPlay e Radio2.

Sanremo 2022, svelate le prime foto del palco

Super ospiti Checco Zalone e Cesare Cremonini e conduttrici cinque donne che provengono dal mondo dello spettacolo. Due grandi attrici come Ornella Muti e Sabrina Ferilli, le quali presenzieranno rispettivamente alla prima e alla quinta serata, Maria Chiara Giannetta, protagonista di Don Matteo come maresciallo dei carabinieri e reduce dell’ultima serie in onda su Rai 1 “Blanca”.





E ancora. Lorena Cesarini, giovanissima attrice nota soprattutto per il suo ruolo nella serie Suburra e Drusilla Foer, all’anagrafe Gianluca Gori, star del web e icona di stile pronta a perorare le cause sociali. Ospiti della prima serata i Maneskin, vincitori della scorsa edizione del Festival di Sanremo ormai famosi in tutto il mondo.

La scala c’è!

Nuovi scorci della scenografia di #Sanremo2022 in cui si intravede il palco.

Il bozzetto ufficiale verrà mostrato durante la conferenza stampa, come da tradizione. pic.twitter.com/5U7lZOUwIo January 17, 2022

A due settimane dal debutto del Festival, Amadeus è sbarcato in Riviera, dove i cantanti inizieranno le prove sul palco. E a proposito di palco, lunedì 17 gennaio il profilo CinuetteRai ha pubblicato su Twitter alcune foto che hanno mostrato la nuova scenografia del Festival.