Sanremo 2022 prende forma. Mancano ormai poche settimane all’inizio della 72esima edizione dell’evento musicale italiano più atteso dell’anno e per la terza volta consecutiva Amadeus ha accettato di svolgere il ruolo di conduzione e di direttore artistico. Quindi, dopo l’annuncio dei cantanti in gara quello delle co-conduttrici.

Durante la diretta del Tg1 di martedì 11 gennaio, Amadeus ha svelato chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston nelle cinque serate del Festival. Il pubblico ritroverà quindi Ornella Muti nella prima serata, Lorena Cesarini nella seconda, Drusilla Foer nella terza, Maria Chiara Giannetta nella quarta e infine Sabrina Ferilli in quella finale.

“Maria De Filippi a Sanremo 2022”

E gli ospiti di Sanremo 2022? Le voci sui papabili nomi che calcheranno l’Ariston in questa 72esima edizione del Festival si rincorrono da settimane e a poche ore di distanza dall’annuncio di Amadeus sulle conduttrici arriva un’indiscrezione che farà molto felici i telespettatori di Canale 5. Perché parliamo della regina della rete: Maria De Filippi. E con lei una ex allieva di Amici.





Stando a quanto riporta il magazine Economy Maria De Filippi sarà tra gli ospiti di una delle serate di Sanremo 2022 per lanciare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si terranno proprio nel capoluogo lombardo tra 4 anni. Ma non sarà sola: con lei ci sarà anche Elodie. E per entrambe, se la voce fosse confermata, non sarebbe la prima volta sul palco dell’Ariston.

Elodie, cantante romana lanciata da Amici ha già partecipato per ben 3 volte al Festival: due in gara tra i Big, nel 2017 con Tutta colpa mia e nel 2020 con Andromeda, e alla scorsa edizione proprio in veste di co-conduttrice al fianco di Amadeus. E sempre nel 2017 sul palco di Sanremo ma accanto a Carlo Conti, che l’ha fortemente voluta e scelta per affiancarlo in una delle serate di quell’edizione, c’era proprio Maria De Filippi.