“Avete visto? Pazzesca”. Sanremo, Noemi scende dalla scalinata dell’Ariston e tutti lo notano

Sanremo 2022, Noemi bellissima. Nessun dubbio sulla cantante che ormai da diverso tempo sfoggia un fisico curatissimo e tonico. Il cambiamento sotto gli occhi di tutti è sorprendente e i 40 anni per Noemi sono una vera e propria rinascita. Meno 15 chili in maniera sana e naturale, la cantante parla di come è riuscita a rimettersi in forma.

Omaggio ad Anna Oxa con l’abito in stile total black firmato Alberta Ferretti. L’abito aperto sul davanti fin sotto l’ombelico ha senza alcun dubbio lasciato risaltare le forme armoniose di Noemi, creando un sensuale gioco di geometrismi tesi a valorizzare il ventre piatto e la sinuosità dei fianchi.

Serata dopo serata il pubblico di fan ha avuto modo di vedere Noemi primeggiare sul palcoscenico dell’Ariston sotto le luci dei riflettori. Radiosa e piena di grinta, Noemi è nel bel mezzo di una metamorfosi da togliere il fiato.





Un fisico a dir poco perfetto anche per merito della sua nutrizionista di fiducia che l’ha accompagnata lungo il percorso di benessere. Monica Germani, dottoressa nutrizionista e autrice del libro “La tua dieta sei tu, liberati dalle ossessioni alimentari e trasforma la tua vita”, dal 1 febbraio in libreria, edito da Mondadori, ha raccontato di come Noemi abbia deciso di prendere in mano la sua vita, passando anche dalla cura del corpo.

La dottoressa rivela al Fatto Quotidiano: “Il dimagrimento forte di solito avviene nei primi mesi. Poi c’è il consolidamento delle abitudini, infine la liberazione: l’autonomia nella gestione del cibo Noemi è stata coraggiosa: ha fatto tabula rasa del suo modo di approcciare al cibo. Si è rimessa in gioco anche interiormente”.

E ancora: n giorno mi arriva una telefonata: è lei. Ha un problema: qualcosa non funziona nella sua vita. Una grossa crisi le ha fatto cambiare il rapporto con il cibo. Compensa il suo disagio mangiando senza regole. Allora le progetto un regime alimentare su misura. Senza eliminare gli sfizi che fanno bene, il pub per esempio. Ma aggiungendo regolare attività fisica e abitudini sane ma non restrittive”.

Il metodo si chiama Tabata, e la dottoressa spiega in cosa consiste: “Il metodo d’allenamento Tabata. Noemi lo ha scoperto da sola e lo ha sentito subito suo”. Il segreto sta nel “bilanciare le dosi, sostituire le patatine fritte con quelle ipocaloriche. Prevedere esercizi fisici da divano mentre si guarda la tv. Ciò che conta è la costanza”.