“Amadeus devo farlo”. Poi lacrime e applausi per il fuoriprogramma a Sanremo di Michele Bravi

Grande successo per la quarta serata del Festival di Sanremo 2022. A farla da padrona i duetti e cover degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta con i cantanti che per la prima volta nella storia del festival della canzone italiana hanno potuto portare brani internazionali. Con Amadeus sul palco dell’Ariston Maria Chiara Giannetta, l’attrice che ha spopolato su Rai1 con il suo ruolo nella fiction ‘Blanca’ e lanciata dalla intramontabile fiction Don Matteo.

Ad inaugurare la serata Noemi, che sceglie, suonando al piano, You make me feel like A natural woman’ di Carole King, portata al successo da Aretha Franklin. Quindi l’omaggio a Fabrizio De André di Giovanni Truppi con il brano ‘Nella mia ora di libertà’, affiancato da Vinicio Capossela e Mauro Pagani. Per l’occasione, Truppi ha cambiato il colore della canotta indossata finora nelle due serate sul palco dell’Ariston: dal nero è passato al rosso.

Le Vibrazioni con la band inglese Sophie and The Giants e il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, salutato da una autentica ovazione del pubblico dopo che il Covid lo ha tenuto lontano da Sanremo 2022. Poi ancora Sangiovanni ha duettato con Fiorella Mannoia sulle note di ‘A muso duro’. Emma e Francesca Michielin insieme sul palco intonano ‘Baby on more time’ di Britney Spears, poi il medley proposto da Gianni Morandi con Jovanotti.





Elisa ed Elena D’Amario hanno fatto scatenare il teatro Ariston con “What a feeling”. Momento di grande commozione per Michele Bravi, che al termine dell’esecuzione della sua cover, una struggente versione di ‘Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi’ di Lucio Battisti, ha tirato fuori dalle tasche le fedi nuziali dei nonni che non ci sono più.

stiamo parlando troppo poco della semplicità e della purezza si Michele Bravi #Sanremo2022 pic.twitter.com/8bnbP9WoHW February 4, 2022

“Amadeus ti chiedo una cortesia, voglio ricordare i miei nonni, non ci sono più ma stasera li ho portati sul palco e hanno cantato con me”, ha detto commosso mentre anche gli occhi di Amadeus diventano lucidi. Tantissimi i tweet. “Qui sono scoppiata in lacrime. Sei un’anima speciale”, “Michele Bravi che dedica la canzone ai nonni e io sono distrutta”, sono solo alcuni dei tweet.