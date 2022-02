“Si è sentito male”. Sanremo, paura per Mahmood: come sta il cantante di Brividi

Mahmood e Blanco sono i grandi favoriti di Sanremo 2022. La coppia canta il brano “Brividi” ed è in testa alla classifica provvisoria: nella serata delle cover di venerdì 4 febbraio si è posizionata al secondo posto interpretando Il cielo in una stanza. Meglio di loro hanno fatto Gianni Morandi e Jovanotti con un medley dei loro successi. Terzo posto per Elisa con What a feeling dalla colonna sonora del film Flashdance.

La serata delle cover è stata un success non solo per i brani proposti dagli artisti ma anche dal punto di vista degli ascolti. La quarta serata della kermesse è stata seguita da 11 milioni 378 mila spettatori pari al 60.5%. di share. L’anno scorso la quarta serata del festival, che ospitò la finale dei Giovani, fu seguita in media da 7 milioni 880 mila spettatori pari al 44.7% di share. Amadeus è stato affiancato dall’attrice Maria Chiara Giannetta nel ruolo di co-conduttrice.

Ci sono stati attimi di preoccupazione prima dell’esibizione degli artisti. Soprattutto per Mahmood prima dell’esibizione insieme a Blanco sul palco dell’Ariston nella serata delle cover, la quarta del Festival di Sanremo. Mentre era in attesa del suo turno si è sentito poco bene, ha avuto un leggero malore. Secondo quanto scrivono le agenzie di stampa, avrebbe preso freddo nell’attesa di salire sul palcoscenico e ha avuto un leggero malore: poco dopo, complice l’adrenalina del palco, si è però ripreso completamente e al ritorno in hotel stava bene, hanno riferito fonti vicine al suo entourage all’agenzia Adnkronos. Sono stati necessari i soccorsi dei sanitari al Teatro Ariston.





Un piccolo inconveniente che non ha impedito a Mahmood di salire sul palco e interpretare insieme a Blanco la straordinaria canzone di Gino Paoli, “Il cielo in una stanza”. Un’ottima performance che è stata battuta solo da Gianni Morandi che, in coppia con Jovanotti, ha interpretato un medley dei loro successi. Intanto Mahmood e Blanco sono tra i grandi favoriti di questa edizione del Festival di Sanremo.

Al momento la classifica provvisoria li premia: sono al primo posto davanti a Elisa, l’altra grande favorita di questa kermesse. Tutto lascia supporre che – a meno di clamorose sorprese – proprio Mahmood e Blanco, alla fine, si fregeranno del titolo di vincitori del Festival di Sanremo. Nel frattempo il loro brano sta già superando tutti i record di visualizzazioni e streaming sui supporti digitali.