Coraline bella come il sole, guerriera dal cuore zelante. Capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame amore portali da me. Recita così la canzone inedita cantata ieri sera da Maneskin al Festival di Sanremo 2022. Eppure sono le lacrime di Damiano, scroscianti, che dopo l’esibizione, hanno lasciato milioni di italiani a interrogarsi sul perché. Un pianto di gioia, o di tristezza? Forse un mix di entrambe le cose. Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza, cercando di ripercorrere uno dei momenti più intensi di quella che una delle edizioni più belle di Sanremo 2022.

Damiano e i suoi compagni si sono naturalmente esibiti con il brano con cui hanno conquistato la vittoria della scorsa edizione e dell’Eurovision e della scorsa edizioni della kermesse della canzone italiana, Zitti e buoni. E neanche a dirlo, la loro esibizione a Sanremo 2022 ha colpito nel segno, ancora una volta. Ma senza dubbio la sorpresa è poi arrivata quando si sono esibiti con Caroline, uno dei brani che caratterizza il nuovo album Teatro d’ira – Vol.I. La canzone ha decisamente smosso qualcosa in Damiano David, che a fine performance non ha trattenuto le lacrime.

Alla fine dell’esibizione, il padrone di casa Amadeus, ha abbracciato Damiano non appena ha notato la sua commozione. In lacrime e insieme ai suoi compagni, il frontman della ormai celebre band italiana ha ringraziato il pubblico presente a Sanremo 2022 che si è alzato in piedi. Ma allora perché ha pianto Damiano? Sono tutti convinti che il motivo è da ricercare nelle parole della canzone.





La bambina fa fatica a trovare il suo spazio nel mondo proprio come tanti ragazzi e come la band stessa, quando ancora suonava per le vie di Roma, cercando un suo spazio. Spazio che a distanza di qualche anno è stato più trovato. Forse sarà per questo, allora, che il giovane frontman del gruppo non è riuscito a trattenere le lacrime, sul palco di Sanremo 2022 dove un anno fa trionfava inaspettatamente e dove è iniziata la loro scalata verso l’Olimpo.

Ma c’è anche chi pensa si tratti di qualcosa di personale per il frontman della band. Che Coraline sia stata pensata – e cantata – per una persona speciale? Le ipotesi sono tante, ma di certo le parole di Coraline hanno toccato nervi scoperti di Damiano. Fatto sta che a Sanremo 2022 non si parla d’altro.