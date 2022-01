Amadeus sta preparando Sanremo 2022, infatti manca davvero poco all’inizio della nuova edizione del Festival della canzone italiana. Il direttore artistico ha già confezionato dei regali straordinari al pubblico con le presenze confermate di Laura Pausini, Cesare Cremonini, Checco Zalone e i Maneskin. Ma adesso sembra proprio che stia andando oltre più rosea aspettativa, infatti avrebbe in serbo un colpaccio sensazionale, che farebbe davvero esplodere di gioia l’intero palco dell’Ariston.

A proposito di Laura Pausini a Sanremo 2022, al Tg1 Amadeus ha fatto sapere che per la seconda serata del Festival di Sanremo, quella di mercoledì 2 febbraio, il super-ospite sarà l’unica e incredibile Laura Pausini. La cantante ha ringraziato il conduttore sui social: “Grazie Ama, ci sarò”. E ancora: “Presenterò al festival il mio nuovo singolo, ‘Scatolà, e racconterò il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito”. Ma andiamo a vedere adesso cosa potrebbe succedere.

A riferire tutto su Sanremo 2022 e questo ipotetico colpo grosso di Amadeus è stato Jonathan Kashanian, nel corso della puntata di ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero. In anteprima ha voluto confermare che le trattative sarebbero comunque avanzate e chissà se non arriverà l’ufficialità già nelle prossime ore. Tutto tace ovviamente da parte del conduttore Rai, visto che sta ufficializzando il tutto al Tg1 e non con interviste particolari. Un nome veramente incredibile e decisamente inatteso alla vigilia.





Secondo quanto affermato in diretta da Kashanian, a Sanremo 2022 potremmo vedere come ospite internazionale Jennifer Lopez: “Mi preme chiarire che la trattativa con Jennifer Lopez non è ancora conclusa, non è sicuro ma è quasi certo. Le trattative ci sono state”. E poi Rossella Erra ha aggiunto: “Potrebbe salire sul palco dell’Ariston con Maluma per presentare la sua ultima canzone che uscirà presto. Stando ad alcune fonti affidabili, la presenza della cantante sarebbe praticamente certa”.

Jennifer Lopez, classe 1969, è una delle maggiori rappresentanti del pop latino commerciale. Dal 1999 ha lanciato dieci album, ma è anche stata protagonista in diversi film. Nel corso della sua lunga carriera professionale ha ottenuto due nomination ai Golden Globe e due nomination ai Grammy Award. La sua ultima pellicola in cui ha recitato è stata ‘Marry Me – Sposami’.