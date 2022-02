Sanremo 2022, serata cover di successo per i 25 artisti in gara. Colpi di scena, omaggi, dediche. La quarta serata del Festival della musica italiana è stata questo e molto altro ancora. E proprio per l’esibizione di Highsnob e Hu sulle note di “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, il gesto del rapper non è passato inosservato.

Grandi successi, 25 in tutto, per la serata cover della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ma senza alcun dubbio i riflettori accesi su Highsnob non hanno fatto altro che sottolineare una decisione ‘forte’. Il cantante è sceso dalla rinomata scalinata in uno stile che lo ha reso quasi del tutto irriconoscibile.

Non appena annunciata la coppia, ecco dunque il duo e Mr. Rain fare il loro ingresso sul palcoscenico, ma sul viso di Highsnob quasi per magia nessun tatuaggio in bella vista. Abiti super eleganti per la grande occasione a firma della Maison Zegna, con tanto di rosa rossa che ha pure fatto salire il punteggio del Fantasanremo.





E vedere il rapper senza tatuaggi sul viso ha decisamente sorpreso tutti. Il cantante poco dopo l’esibizione ha condiviso sulle Stories lo screen del messaggio WhatsApp ricevuto dal papà. “Grazie amore mio per il doppio regalo che mi hai fatto”.

E ancora: “interpretazione a tutto cuore e finalmente almeno per un attimo senza tatuaggi”. Insomma tolte di mezzo le “distrazioni” per omaggiare al meglio il brano scelto per la serata cover. Decisamente una pensata di tutto rispetto.