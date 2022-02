Sanremo 2022, l’annuncio polemico del noto cantante italiano. Il Festival della musica italiana non può che essere accompagnato da grandi colpi di scena. Gesti provocatori non solo sul palcoscenico dell’Ariston, dove a scatenare le prime polemiche pare sia stato il gesto a pugno chiuso de La Rappresentante di Lista, ma anche fuori. Ecco cosa è successo nelle ultime ore dopo il debutto della prima messa in onda.

Voci anche fuori dal Teatro dell’Ariston. A lanciare il suo appello provocatorio il cantante Emis Killa con un messaggio condiviso per i fan di Twitter. Tutto a poche ore dalla prima messa in onda della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Così ha scritto il cantante: “Voglio morire ubriaco per vomitare davanti alle porte dell’Ariston”.

Un messaggio a cui gli utenti non hanno potuto che rispondere: “Prima o poi capiterà anche a te”, scrive qualcuno. Ma Emis Killa sottolinea: “Crepare sì, Sanremo per fortuna posso evitarlo”, per poi aggiungere: “Però in bocca al lupo a tutti i miei fratellini e le mie sorelline in gara!”.





Emis Killa a Sanremo? Pare che il cantante in più occasione abbia specificato il suo disinteresse nel prendere parte alla competizione musicale: “È una cosa che non mi interessa. Non riesco a essere fan di quel mondo lì”, queste le sue parole rilasciate nel corso di un’intervista per RollingStones.

Voglio morire ubriaco per vomitare davanti alle porte dell’ariston. January 31, 2022

Messaggi fino a tarda notte, dopo la provocazione lanciata dal rapper: “La cosa più brutta delle persone, lo dirò per sempre, è tutta la saccenza e la spocchia che mettono nell’esprimere sprezzo su personalità vincenti di ogni ambito. Il 99% di questi vive nella mediocrità (e non si parla di soldi), non ha gusto per abbinare due calzini ma parla”, ha aggiunto ancora Emis Killa.