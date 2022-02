Sanremo 2022, è ancora record. Dopo gli ottimi ascolti dell’esordio la kermesse musicale, condotta e diretta ancora una volta da Amadeus, fa di nuovo centro. Dalle 21 e 30 a dieci minuti all’1 la media dei telespettatori è stata di 11 milioni e 320mila col 55,8% di share. Numeri pazzeschi, addirittura migliori rispetto alle ultime due edizioni.

E pensare che nel secondo appuntamento di ieri, mercoledì 2 febbraio, Ama era senza il suo amico Fiorello, mattatore come solo lui sa fare nella prima serata. Si fanno ora paragoni illustri con questa edizione del Festival di Sanremo. Per trovare ascolti del genere bisogna fare un tuffo nel passato: era il 1995 quando l’edizione condotta da Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll toccò uno share medio del 65,42%.

Tra i protagonisti della seconda serata c’è stato sicuramente Checco Zalone, per la prima volta al Festival. “Questo palco ti strega… – ha detto il comico – io faccio lo stupido, però sono un ragazzo di provincia…” e si è messo a singhiozzare, a piangere. “Mi sento un Maneskin…” e la platea viene giù dal ridere.





Tanti i big visti ieri, da Laura Pausini a Lorena Cesarini, poi Arisa, Malika Ayane, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Per quanto riguarda la classifica della giuria della sala stampa al tredicesimo posto troviamo Tanani, poi Le Vibrazioni, Aka7even, al decimo posto Iva Zanicchi. Poi ancora Highsnob & Hu, Matteo Romano, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Fabrizio Moro, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Emma ed Elisa. Ma si deve registrare un’assenza ‘pesante’. Ancora una volta a causa del Covid.

Assenti perché positivi al Covid sono i Coma Cose. I due cantanti, fidanzati indie-rap, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano cantano insieme dal 2017. Non sono in gara in questo Sanremo 2022, ma avrebbero dovuto cantare con Orietta Berti e Fabio Rovazzi a bordo della Costa Toscana, sponsor dell’evento e già teatro di altre esibizioni. I due stanno bene, ma sono costretti a dare forfait perché in isolamento obbligatorio. Avrebbero dovuto cantare il pezzo “Fiamme negli occhi” presentato l’anno scoso al Festival.