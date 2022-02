“Ma veramente?”. Sanremo 2022, la classifica della terza serata: colpo di scena sul finale

Terza serata di Sanremo 2022 andata. Amadeus azzecca senza dubbio la partner: Drusilla For è una bocca d’aria fresca dopo le discutibili performance di Ornella Muti e Lorenza Cesarini. Ironia e schiettezza: la prima volta a Sanremo si rivela una delle scelte più azzeccate fatte finora dal direttore artistico. Vestita da Zorro la co-conduttrice è una carica di simpatia. Ma ora deve spogliarsi di manto e cappello, le chiede Amadeus dopo averla riconosciuta, ma lei incalza: se mi spoglio avreste delle sorprese.

La si sente (leggermente) imprecare quando si toglie i baffi di Zorro. Per molti avrebbe detto una bestemmia ma non è così. Comunque vada a finire, Zorro lascia il segno. Drusilla convince tutti. Ma è anche la sera di Cesare Cremonini che lascia tutti senza parole: alla fine sarà standing ovattino anche per lui. Ma la seconda uscita ci porta tutti in vacanza. “Ma quant’è bello andare in giro con la Vespa che ci toglie i problemi”. Evviva Cremonini. Il pubblico di Sanremo 2022 balla quasi come con Dargen D’Amico. E come non menzionare il discorso splendido di Saviano e gli abiti sempre ‘sobrissimi’ di Orietta Berti.

Ma passando al succo della serata, la musica, anche la terza conferma in qualche modo gli umori e le sensazioni delle prime due. A fine serata è il momento della classifica, attesissima, basata, oltre che sul giudizio della sala stampa nelle prime due sere, sul televoto e sulla Giuria Demoscopica dei Mille. Al primo posto di questa terza serata di Sanremo 2022 troviamo la rivelazione di quest’anno: Mahmood & Blanco con “Brividi”.





Subito dietro la splendida voce di Elisa, seconda e Gianni Morandi sul terzo gradino del podio, nella nuova classifica generale di Sanremo 2022. Questa la classifica: Mahmood e Blanco – Brividi; Elisa – O forse sei tu; Gianni Morandi – Apri tutte le porte; Irama – Ovunque sarai; Sangiovanni – Farfalle; Emma – Ogni volta è così; Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare; Fabrizio Moro – Sei tu; La rappresentante di lista – Ciao Ciao.

Al decimo posto della classifica di Sanremo 2022 della terza sera c’è Dargen D’Amico – Dove si balla; Michele Bravi – Inverno dei fiori; Ditonellapiaga e Rettore – Chimica; Aka7even – Perfetta così; Achille Lauro – Domenica; Noemi – Ti amo non lo so dire; Rkomi – Insuperabile; Matteo Romano – Virale; Iva Zanicchi – Voglio amarti; Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia; Highsnob e Hu – Abbi cura di te; Giusy Ferreri – Miele; Le Vibrazioni – Tantissimo; Yuman – Ora e qui; Ana Mena – Duecentomila ore; Tananai – Sesso Occasionale.