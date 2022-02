Sanremo 2022, il gesto di Blanco non passa inosservato. Gli artisti in gara non smettono di sorprendere il pubblico. Brani dai significati intensi, ballate di amore, ma anche sentimenti che molto spesso solo la musica è in grado di rivelare. Ed è questo il caso di Blanco e Mahmood, che con il brano “Brividi” hanno deciso di comunicare qualcosa che va ben oltre le parole stesse.

Un duo quello formato da Blanco e Mahmood che continua la sua corsa verso il podio. Tra i 25 big in gara il loro nome e il brano “Brividi” non fa che convincere e ricevere gli apprezzamenti di giurie e pubblico. Una canzone che sembra parlare di amore, ma anche di qualcosa in più.

Un gesto che ha certamente rapito l’attenzione di tutti è avvenuto durante la terza messa in onda del Festival della musica italiana. Infatti proprio durante la performance, i due artisti hanno preso l’iniziativa di sdraiarsi sul palco. La spiegazione del gesto è avvenuta solo dopo l’esibizione, quando il duo è stato intervistato per Grazia.





“Non citiamo mai la parola ‘amore’ perché non si tratta solo di amore, ma la voglia di mettersi in gioco e rischiare, più che amore è un buttarsi nel buio”. E aggiungono: “Il tema principale di Brividi è il disagio di non sentirsi accettati al 100%. […]”.

“Cosa pensiamo quando leggiamo che portiamo sul palco l’amore omosessuale? Ci distruggono tutto quello che vogliamo raccontare, noi vogliamo portare la libertà universale di sentirsi liberi di poter esprimere qualsiasi tipo di amore. In generale, nella totalità. Non vogliamo incasellare l’amore, vogliamo dargli uno sfogo libero al 100%”.