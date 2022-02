Prosegue il successo del Festival di Sanremo. E sono i dati degli ascolti a far felice Amadeus: la serata di giovedì 3 febbraio è stata seguita da 9 milioni 360 mila spettatori, pari al 54.1% di share. L’anno scorso la terza serata del festival – dedicata alle cover – aveva ottenuto in media 7 milioni 435 mila spettatori pari al 44.4% di share. C’è un aumento di circa 10 punti. In grande forma la co-conduttrice Drusilla Foer che dopo essere stata presentata da Amadeus ha dato vita a un divertente siparietto.

Dopo aver ringraziato si è diretta al microfono per poter cantare e si è rivolta a Amadeus chiamandolo “coso” (un appellativo diventato immediatamente meme virale sul web) e poi “Amedeo”, rivendicando il suo diritto di cantare. “Io dovrei presentare per tutta la sera con lei? Un inferno, lo avessi saputo che mi avrebbe fatto fare la valletta mi sarei messa qualcosa di scosciato, ho anche un bel koala tatuato…”.

Per quanto riguarda la classifica Mahmood & Blanco al primo posto, Elisa seconda e Gianni Morandi sul terzo gradino del podio, nella classifica della terza serata di Sanremo 2022, determinata dal voto sui 25 Big della giuria demoscopica (gestita per il quarto anno consecutivo da Noto Sondaggi, come la giuria della Sala Stampa), che ha pesato per il 50%, e dal televoto per l’altro 50%. Al quarto Irama, al quinto Sangiovanni, al sesto Emma, al settimo Massimo Ranieri, all’ottavo Fabrizio Moro, al non La Rappresentante di Lista, al decimo Dargen D’Amico.





Intanto la serata del 4 febbraio è quella dedicata alle cover e Maria Chiara Giannetta, protagonista della fiction Rai Blanca, affianca Amadeus: “Sono una fan di Drusilla Foer, speravo di non esserci io sull’Ariston dopo di lei, sarà durissima”, ha affermato l’attrice. “Mi lascio guidare dall’istinto –spiega il direttore artistico in conferenza stampa sulla scelta di Maria Chiara Giannetta -. Nessuna di loro era una mia vecchia conoscenza; mi lascio guidare da quel che percepisco da ognuna di loro. Maria Chiara Giannetta è una ragazza che mi piace per come si pone, per il suo sorriso; e piace molto alla gente perché è percepita come la tua amica che ti fa dire ‘caspita, quanto è brava!’, come l’attrice della porta accanto

Durante la conferenza stampa Amadeus ha rivelato di aver ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Ho ricevuto una telefonata dal presidente Mattarella: se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. È stata una telefonata bellissima: il Presidente ha seguito il festival, si è complimentato e ha ringraziato per l’omaggio che lo ha commosso”, afferma il conduttore. ” È la sua telefonata che mi commuove, gli ho detto. È stato un omaggio semplice, fatto con il cuore. Il Presidente ha ricordato la serata alla Bussola, essendo un grande fan di Mina ha gradito veramente il nostro omaggio. Lo ringrazio di cuore, questo gesto mi commuove”.