La prima serata di Sanremo 2022 è stata un successo: dal punto di vista degli ascolti Amadeus ha fatto centro, quasi 11 milioni di telespettatori incollati allo schermo con il 54.7% di share. Il conduttore ha fatto meglio di sé stesso: nel 2020 aveva raggiunto il 52.2% di share con 10.058.000 spettatori netti. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212mila con il 47.8%.

Come sottolinea la Rai, si tratta della miglior partenza della gestione Amadeus, all’insegna della gioia, del divertimento, ma anche delle emozioni: tra la commozione di Amadeus, a inizio serata, per proseguire con quella di Gianni Morandi che dopo 22 anni torna al festival e si emoziona per gli appalusi, fino alle lacrime di Damiano dei Maneskin, dopo la seconda esibizione, con il brano Coraline.

Grande merito al direttore artistico che ha scelto la via della continuità e di Fiorello che ha sorpreso tutti, Amadeus compreso, presentandosi a Sanremo. Il picco degli ascolti è stato alle 21.46 quando sul palco è arrivato Rosario Fiorello. Si è presentato armato di termoscanner con la mascherina nera: “Sono io la vostra terza dose, il booster. Fanno certi tamponi qui a Sanremo che mi hanno tolto parte di materia cerebrale”. Prima lancia come nuovo direttore artistico di Sanremo il generale Figliuolo, poi sfotte i no vax con il braccio impazzito.





La sua è stata una partecipazione all’improvviso. Neanche Amadeus se l’aspettava: Ci sentiamo tutti i giorni, ma non mi aveva detto niente: ‘Cornutazzo, potevo mai lasciarti da solo?’, mi ha detto. So che ci sarà domani, ma poi non so niente”. E la presenza di Fiorello alla seconda serata del Festival è stata oggetto della conferenza stampa post debutto. “Credo che non tornerà, ma non lo so, devo essere onesto, non sapevo neanche che sarebbe venuto alla prima puntata”, ha detto Amadeus.

“Mi ha fatto un grande regalo, ora deciderà lui serenamente”, ha proseguito Amadeus. E infatti Rosario Fiorello avrebbe escluso la possibilità di partecipare alla seconda serata del Festival mercoledì 2 febbraio, confermando quello che aveva già dichiarato in nottata sul palco dell’Ariston: “La mia avventura al Festival finisce qui”. Congedandosi aveva detto: “L’anno scorso è stato un po’ pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo”. A nulla sono servite le proteste del pubblico: “Ho da fare, ho il mio spettacolo teatrale”. Poi è intervenuto pure in diretta telefonica durante la conferenza: “Vedrò la seconda serata del Festival davanti alla tv, con plaid e tisana al tiglio…”.