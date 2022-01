Sanremo 2022 è sempre più vicino. Manca ormai pochissimo all’inizio della 72esima edizione della kermesse musicale più importante e attesa dell’anno e in questi giorni si stanno scoprendo tutte le carte. Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival per la terza volta consecutiva, ha svelato le co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston.

Dopo i Big e i titoli delle canzoni in gara, le cinque donne, ognuna protagonista di una serata, da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Ornella Muti, nella prima serata, la giovane attrice Lorena Cesarini (nota al pubblico per la serie tv Suburra) nella seconda, mentre giovedì sarà all’Ariston Drusilla Foer, attrice e star dei social, venerdì Maria Chiara Giannetta, protagonista della fiction di Raiuno Blanca e per il gran finale di Sanremo 2022 con Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli.

Sanremo 2022, uno dei Big in gara positivo al Covid

Svelati anche i conduttori del PrimaFestival di Sanremo 2022, in partenza sabato 29 gennaio e in programma fino alla serata finale. Dopo Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia, protagonisti della scorsa edizione, a guidare l’anteprima del Festival, in onda dalle 20.35 alle 20.45 circa, saranno Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello.





Poco fa, però, una brutta notizia: uno dei Big in gara è risultato positivo al Covid a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2022. È Aka7even, l’ex concorrente di Amici 20, nonché finalista di quell’edizione del talent di Maria De Filippi. Ed è stato proprio lui a farlo sapere tramite social, sul suo profilo Twitter e tra le Storie di Instagram.

“Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka”. Un annuncio che ha subito scatenato i fan, tra messaggi di in bocca al lupo e pronta guarigione, anzi negativizzazione per il cantante di Sanremo 2022.