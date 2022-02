Aka 7even, occhi puntati sulle scritte della giacca indossata a Sanremo: svelato il significato ‘nascosto’

Sanremo 2022, serata cover per i 25 artisti in gara. Una quarta serata indimenticabile sul palcoscenico del Teatro Ariston, durante la quale gli artisti hanno interpretato, ciascuno a proprio modo, brani intramontabili. E l’esibizione di Aka7even in duetto con Arisa ha senza dubbio attirato l’attenzione di molti su un dettaglio in particolare.

Non solo un duetto potente, come solo la musica riesce a concretizzare, ma anche un brano emblematico, “Cambiare” di Alex Baroni, venuto a mancare circa 20 anni fa. Note e ricordi, del sorriso di un grande artista, che grazie ad Aka7even e una radiosa Arisa, sono riusciti a incidersi nella storia della 72esima edizione del Festival che celebra la musica italiana.

E per l’occasione, Aka7even non poteva che scegliere bene il modo con cui omaggiare il grande Alex Baroni. Infatti la cura del dettaglio non può che risaltare in tutta la sua sofisticata forza. L’artista in gara decide di ‘incidere’ sul proprio abito l’intenso significato del brano.





Ecco dunque un completo total white ricoperto di scritte. L’abito porta la firma di Stella McCartney, ed è caratterizzato da un completo giacca, camicia e pantalone bespoke off-white, tutto in lana tracciabile e sostenibile, tutto ispirato alla collezione We Are The Weather. Ma quello che colpisce in particolar modo l’originalità dei ricami.

Di colpo, l’abito si trasforma in una simbolica ‘pagina bianca’ su cui scrivere, fissare e segnare per sempre alcune parole del brano, come “E quanti amori avrai” o “Devo ricominciare a inventare me”. Filo nero, su sfondo bianco: il ricordo indelebile di Alex dopo 20 anni legato per sempre alla storia della musica italiana.