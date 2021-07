“Perché vesto sempre di rosa”. Sangiovanni, un motivo c’è eccome. E finalmente lo dice apertamente

Sangiovanni è il nome nuovo del panorama musicale italiano. Si è classificato secondo ad Amici, ma ha impressionato tutti per la sua bravura e per i testi delle sue canzoni. Di recente è stato criticato per strada a causa della sua volontà di vestirsi di fucsia: “Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non darò mai vinta a nessuno questa cosa, me ne frego abbastanza”.

“Ma volevo dirvelo per farvi riflettere sul fatto che in Italia ci sia una forte chiusura mentale – ha proseguito Sangiovanni -. Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati. Però questa cosa si può combattere. Grazie a tutti per il supporto”. Insomma lui va dritto per la sua strada e porta avanti le sue idee incoraggiato dai tanti fan e da un successo considerevole che porterà a un tour nazionale che toccherà le principali città italiane nel 2022.

In questi giorni è impegnato nelle puntate di Battiti Live, la nuova stagione della trasmissione canora dell’estate condotta da Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. I suoi singoli “Malibù” e “Lady” stanno volando nelle classifiche e gli hanno consentito di partecipare al programma che va in onda sui canali Mediaset. E proprio la prima puntata di Battiti Live ha risposto ad alcune curiosità dei fan presenti. Una delle domande: perché si veste sempre di colore rosa. Il cantante ha finalmente spiegato perché ama vestirsi di rosa.





Sangiovanni si veste sempre di rosa perché riesce a sentirsi se stesso. Un motivo che all’apparenza potrebbe essere banale, ma in realtà non è così. I colori, infatti, non hanno alcun genere. Le associazioni sono dei costrutti sociali che lo spirito del nostro tempo ha finalmente la possibilità di distruggere. Sdoganare questo colore per l’artista è quindi una missione di senso: vale la pena ricordare che proprio per questa sua passione, l’artista è stato recentemente insultato per strada.

Infine la sua storia con Giulia Stabile prosegue a gonfie vele. E stando a alle indiscrezioni lanciate da Chi e riportate da Il Vicolo delle News sembrerebbe che la giovane coppia nata ad Amici tornerà presto in tv in un noto programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di C’è Posta per Te che a breve riprenderà le sue registrazioni.