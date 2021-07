Momento particolare e quasi hot per il cantante Sangiovanni. Reduce dal secondo posto nell’ultima edizione di ‘Amici’, dietro alla fidanzata Giulia Stabile, l’artista sta riscuotendo dei successi clamorosi. Ormai ha una quantità industriale di fan e soprattutto ammiratrici che lo amano alla follia. Non è solamente apprezzato da un punto di vista musicale, anche se ovviamente è un ottimo performer, ma anche esteticamente perché è considerato da moltissime donne un ragazzo decisamente parecchio attraente.

Negli ultimi giorni è impegnato con la trasmissione ‘Battiti Live 2021’ e si è recato nella città di Otranto, in provincia di Lecce, per esibirsi sul palco. Il 25 giugno scorso avrebbe ricevuto una proposta molto bollente da parte di una persona, che sperava di poterlo conquistare e metterlo in difficoltà. Probabilmente mai si sarebbe aspettato di avere un’offerta così spinta e siamo certi che sarà rimasto incredulo. E ci sono conferme da parte di altri, che hanno diffuso la notizia in rete, facendola diventare virale.

Come ben sapete, la relazione sentimentale tra Sangiovanni e Giulia Stabile procede a gonfie vele, infatti i due provano dei sentimenti eccezionali. E il cantante ha confermato ancora una volta di amarla follemente, proprio in questa circostanza, quando è stato avvicinato da una fan, che gli ha chiesto di andare con lei. Una vera e propria avance nei confronti dell’artista, che ha lasciato tutti di stucco, compreso l’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi. Ma la risposta è arrivata prontamente.





Durante dunque la sua esperienza a ‘Battiti Live 2021’, un’ammiratrice gli ha chiesto apertamente di salire in camera insieme a lei. Il fatto si sarebbe verificato prima della sua esibizione, mentre stava firmando autografi e scattando delle foto. Ma a questa proposta hot è giunto un rifiuto immediato: “Non posso, sono fidanzato”. Quindi, ha ribadito di essere innamorato di Giulia e ha respinto al mittente quella offerta ‘bollente’. La fan ci ha provato, ma ha ricevuto un due di picche che non dimenticherà mai più.

Recentemente Giulia ha parlato di Sangiovanni a ‘Vanity Fair’: “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra. La prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo”.