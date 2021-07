“Ora possiamo dirlo”. Sangiovanni, c’è la conferma. Ora la notizia è ufficiale e non si parla d’altro

Sangiovanni non si ferma più. Il cantante, reduce da ‘Amici 20’, ha conquistato davvero tutti e, sebbene non abbia vinto il talent show arrivando secondo dietro la fidanzata Giulia Stabile, sta riscuotendo un successo clamoroso fuori dal programma di Maria De Filippi. E qualche ora fa ha ricevuto una notizia spettacolare e incredibile, che lo ha fatto entrare di diritto nella storia anche della trasmissione. Perché davvero nessuno prima di lui aveva ottenuto un riconoscimento di questa natura.

Lui è ormai consapevole della sua bravura e la sua popolarità sta crescendo di giorno in giorno, ma sta dimostrando di essere ugualmente una persona parecchio umile. Infatti, è sempre con i piedi per terra nonostante ormai i risultati stiano raggiungendo degli apici pazzeschi. Dunque, la sua carriera sta già per avere dei momenti clamorosi. Ma andiamo a scoprire insieme cosa gli è accaduto in queste ore e perché deve essere così felice di aver conquistato questo traguardo ambizioso.

Sangiovanni ha collezionato finora dei brani musicali straordinari, che sono diventati dei tormentoni in pochissimo tempo. I suoi fan cadono ai suoi piedi, basti pensare alle reazioni stratosferiche avute dai suoi fan durante l’ultima edizione di ‘Battiti Live’. Ma in particolare è stata la sua canzone ‘Malibu’ stavolta ad aver ottenuto il successo insperato fino a qualche tempo fa. Tutti i record li sta sbriciolando e ne ha inanellato un altro. Un vero e proprio delirio per il cantante che ha quasi vinto ‘Amici 20’.





Grazie alla sua canzone ‘Malibu’ ha quindi avuto come riconoscimento il disco di platino fuori dall’Italia e più precisamente in Svizzera. Nessun cantante della storia di ‘Amici’ era riuscito in questo intento, quindi non può che ritenersi onorato di aver raggiunto prima di tutti questo ambito obiettivo. E adesso la strada verso il suo futuro professionale è sempre più spianata e tutti sono convinti che riuscirà ad avere altri risultati ancora più suggestivi. Non resta che vedere cosa succederà nei prossimi mesi.

Durante la sua esperienza a ‘Battiti Live 2021’, un’ammiratrice gli ha chiesto apertamente di salire in camera insieme a lei. Il fatto si sarebbe verificato prima della sua esibizione, mentre stava firmando autografi e scattando delle foto. Ma a questa proposta hot è giunto un rifiuto immediato: “Non posso, sono fidanzato”. Quindi, ha ribadito di essere innamorato di Giulia e ha respinto al mittente quella offerta ‘bollente’.