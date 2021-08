“Presto in tre”. L’attore italiano al settimo cielo, l’annuncio sui social: sarà papà per la prima volta

Una foto dal significato inequivocabile. L’attore e la compagna al mare e lei che mostra il pancione. Quando nascerà il bambino per ora non si sa, quello che è sicuro è che la coppia è al settimo cielo. La coppia si trova in Puglia, terra di origine dell’attore, che si è trasferito a Roma per inseguire il suo sogno di recitare già a 16 anni. Finora poco si sapeva della sua vita privata: la compagna non appartiene al mondo dello spettacolo e lavora come client executive in un’agenzia pubblicitaria.



I due appaiono come una coppia molto affiatata e vivono insieme al loro gatto, Karl. “Ma questa si che è una bella notizia” ha scritto una follower. Lui è un attore di una delle serie più amate dagli italiani: Un posto al sole. Gli appassionati di “Un Posto al Sole” troveranno di nuovo i loro beniamini dal 23 agosto, sempre su Rai 3. Tra i personaggi protagonisti degli ultimi episodi prima della pausa estiva c’è Samuel, che se n’è andato da Palazzo Palladini con il cuore spezzato per Speranza, innamorata di Vittorio, e sentendosi preso in giro da quelli che credeva i suoi amici, Patrizio e Vittorio stesso.









Samuel interpretato da Samuele Cavallo, è lui l’attore che diventerà papà. Sui suoi social, ha annunciato che lui e la compagna Elisa Angelini sono in dolce attesa. Nativo di Fasano, in provincia di Brindisi (Puglia), l’11 gennaio 1988, Samuele Cavallo è nel cast di un posto al sole dal 2019. Uno dei suoi più grandi sogni è quello di partecipare al Festival di Sanremo.



Samuele Cavallo, in un episodio che ha visto una meravigliosa cena romantica con protagonisti Vittorio e Alex, ha qui cantato il brano Lasciami amore, come sottofondo. Un brano inedito scritto dal Maestro Antonio Annona con le parole di Marco Fasano. Curioso il suo casting per entrare nella soap: all’inizio pensò che il suo agente gli avesse fatto uno scherzo, perché inizialmente il personaggio di cognome doveva chiamarsi proprio Cavallo, come lui.



La sua carriera è decisamente eclettica, dal momento che è anche un ballerino, musicista e cantautore. Nel 2006 ha recitato nel film La terra di Sergio Rubini e ha debuttato a teatro in Poveri ma belli con Massimo Ranieri. Nel 2020 è uscito il suo singolo “Ed io non so cambiare” e il suo sogno è partecipare al Festival di Sanremo. Ha lavorato in diversi celebri musical come Dirty Dancing, Ghost il musical, West Side Story, La febbre del sabato sera, A Chorus Line, Priscilla La Regina del deserto, The Bodyguard.