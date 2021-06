“Volevo fargliela pagare”. Samantha Curcio ‘esplode’, la verità sul trono a UeD viene fuori solo ora

Anche se Uomini e Donne si è concluso da un pezzo di loro si continua a parlare. D’altronde la tronista Samantha Curcio ci ha messo un bel po’ prima di decidersi e scegliere Alessio Ceniccola. Prima di lui il prescelto sembrava dovesse essere Bohdan Beyba. Già quest’ultimo si era sfogato così su Fanpage: “Mi ha voluto umiliare” le parole del corteggiatore. “È un pensiero che mi è venuto in testa. Ero il classico bad boy della situazione che doveva servire per ingelosire il ragazzo principale”.

“Credo abbia voluto vendicarsi – ha continuato Bohdan – È stata una scelta pensata. Anche il discorsetto che ha fatto, è stata una sorta di vendetta. È stato brutto a livello: già non sei la scelta, poi lei ti fa entrare con lui davanti e ti rimprovera di fronte a tutti. Non serviva stare lì a continuare a caricare – ha aggiunto Bohdan Beyba – L’ho messa alle strette, non ho fatto il suo gioco. L’ho vissuta proprio come una vendetta. Le avevo fatto già capire che sarei andato via con lei o senza di lei”. E adesso arriva la versione di Samantha.

Samantha Curcio, che ha iniziato una storia che sembra andare a gonfie vele con Alessio Ceniccola, ha rilasciato un’intervista a Sapri Live su Instagram: “Su Bohdan posso dire che nel giorno della scelta in qualche modo volessi fargliela pagare anche inconsciamente per quanto e come mi avesse trattata nei giorni precedenti alla scelta”. La volontà di far restare in studio Alessio Ceniccola al momento della non scelta ha fatto molto discutere, e finalmente la tronista spiega.





Samantha Curcio è tornata così a parlare di Bohdan e ha spiegato perché alla fine ha scelto Alessio: “È stato un ragazzo incoerente, ha fatto un percorso molto poco lineare perché i primi due mesi era lì buono, zitto, calmo. Ho avuto l’impressione che non fosse riuscito a cavalcare l’onda e di conseguenza era venuto meno l’interesse nei miei riguardi”.

Chiuso dunque il discorso con Bohdan Beyba, Samantha Curcio adesso ha tempo e modo di dedicarsi esclusivamente al suo Alessio. E con lui le cose sembrano davvero andare alla grande. È la stessa tronista, orgogliosamente curvy, a rivelarlo: “Mia nonna già lo ama, lui ama lei, già parlano insieme dei vari menu di questa estate: patatine fritte fino allo sfinimento. Questa estate si conosceranno meglio e non vedo l’ora”.