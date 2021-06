Samantha Curcio e Alessio Cennicola, un mese insieme. Da quando hanno lasciato insieme Uomini e Donne ex tronista ed ex corteggiatore non si sono più separati. E per la gioia dei tanti fan, che li hanno rivisti in studio durante l’ultima scelta di questa stagione, quella di Giacomo Czerny, ogni giorno condividono foto e Storie su Instagram documentando così la loro vita di coppia.

Potevano, allora, non condividere anche la gioia e i festeggiamenti del loro primo mese da fidanzati? Certo che lo hanno fatto! Lui l’ha anche sorpresa (è proprio il caso di dirlo) con un regalo, come raccontato da Samantha Curcio in una diretta Instagram. Quindi il primo regalo da Alessio Cennicola, che essendo stato ordinato online è arrivato la mattina seguente.

Samantha Curcio e Alessio Cennicola, un mese insieme dopo UeD

Alessio Cennicola ha ordinato il pensierino per la sua fidanzata da Amazon e lei, con grande entusiasmo, ha aperto il pacchetto davanti ai suoi follower. Non si aspettava certamente di trovare quell’oggetto che sì, sarà pure utile, ma si percepisce chiaramente che è stata una sorpresa in tutti i sensi: le ha comprato la spugna con manico e dosatore del sapone per poter lavare in modo più agevole i piatti.





Dopo la scoperta, Samantha Curcio non ha nascosto la sua delusione. Ma poi ha sdrammatizzato e scherzando ha detto di non essere mai stata una ragazza troppo esigente e di non aver preteso mai dai suoi fidanzati regali costosi. Ma poi il suo fidanzato si è fatto ‘perdonare’ eccome. A dimostrazione del fatto che dopo UeD la loro storia sta procedendo a gonfie vele le ha fatto un’altra sorpresa.

L’ex corteggiatore ha infatti deciso di realizzare anche un video dove ha catturato tutti i momenti più belli del loro percorso insieme. Poi la didascalia al miele del post che naturalmente ha fatto il pieno di like e di commenti: “Di solito non sono una persona che piace festeggiare mese per mese bho sono fatto così però abbiamo vissuto e stiamo vivendo una cosa troppo grande, un mix di emozioni difficile da spiegare , è stata un esperienza fantastica che mi ha portato a conoscere una persona fantastica…”