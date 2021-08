“Ho dovuto farlo”. Samanta Togni, si scopre solo ora: il retroscena sul suo addio improvviso a Ballando con le stelle

Samanta Togni, il motivo del ‘suo’ addio a Ballando solo oggi. Nuove prospettive lavorative per Samanta Togni, che dallo studio di I Fatti Vostri con un intramontabile Giancarlo Magalli, a quello di Domani è domenica, si dice pronta a iniziare un nuovo percorso.

Non è un addio alla Rai. Infatti dopo Leggerissima Estate, su Rai2, Samanta Togni è pronta a dare il meglio di se stessa in un nuovo programma televisivo che la vedrà alle prese con un’esperienza dal gusto tutto nuovo, letteralmente.

Il suo volto è stato molto apprezzato anche grazie al palcoscenico di Ballando con le Stelle, ma per Samanta Togni è tempo di nuove ‘sfide’. Partirà ad autunno e sempre su Rai2, il suo Cook50. Lo ha spiegato sulle pagine di Tele Sette rivelando qualche dettaglio in più anche su Ballando.





Lo ammette senza filtri: “Ovviamente non mi aspettavo una carriera da conduttrice ma forse ci speravo”. Poi ha aggiunto: “Mi sono data una chance. Se non provi non puoi mai sapere. Bisogna sempre mettersi alla prova per capire e imparare”.

Ambizioni mai spente che hanno dunque ripagato al meglio le aspettative: “E’ stato un onore affiancare Giancarlo Magalli e lavorare insieme a Guardì, maestri che hanno fatto la Tv”, ringrazia guardando al passato. Ma da ora in poi, nuovi orizzonti da ammirare per lei.