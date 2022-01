“Perché ho lasciato l’Italia”. Samantha Togni, l’addio alla tv e la ‘fuga’: viene fuori tutta la verità

Una vita di sacrifici, una vita costellata di successi. Abbiamo imparato a conoscere Samanta Togni negli ultimi anni grazie a diversi programmi televisivi, da Ballando con le stelle a I Fatti Vostri. Ha iniziato a fare danza fin dall’età di tre anni, Samanta è figlia d’arte. Infatti sia il papà Sandro che la mamma Loredana Camilli erano ballerini. Già a 13 anni conquista la finale del Blackpool Dance Festival, il più antico torneo internazionale di danza.

Nel 1998, poi, ha vinto con l’ucraino Maksim Chmercovskiy il premio coppia di ballo USA. Tornata in Italia si è imposta all’attenzione del pubblico nella trasmissione di Milly Carlucci dove è stata una delle insegnanti più apprezzate. Lei, però, oltre a coltivare questa passione ha dimostrato di saper valere anche come conduttrice. Solo che le cose qui non sono sempre andate come sperato.

Dopo “I Fatti Vostri” con Giancarlo Magalli e “Domani è domenica” su Rai2, Samanta Togni ha vissuto mesi piuttosto movimentati. Inizialmente si pensava che fosse la persona giusta per “Cook 50”, programma su Rai2 che si occupa di cibo e in onda il sabato mattina. Tuttavia recentemente si è saputo che sarà Alessandro Greco a condurlo. E pensare che la stessa Samanta era sicura che sarebbe toccato a lei. Niente da fare. Cook 50 sarà trasmesso in primavera, ma senza la showgirl ternana.





Se si aggiunge la cancellazione di “Leggerissima Estate” ecco concretizzarsi la delusione di Samanta Togni. Che proprio nelle ultime ore ha dichiarato: “Non sono mai stata un’amante di Dubai. Sono arrivata qui col pregiudizio, con quell’atteggiamento di chi sa di essere nato nel Paese più bello del mondo… pieno di storia e di bellezze naturali”. Insomma l’ex ballerina è volata con il marito nell’Emirato dove l’atterraggio non è stato morbidissimo: “I primi tempi mi sono sentita ingoiata dai grandi palazzi, da tutta questa maestosità“.

Poi arriva la confessione: “Sono arrivata qui con una delusione nel cuore per la cancellazione del mio programma (uno dei tanti depennati dall’oggi al domani) – spiega Samanta Togni – Poi ho cominciato a guardare tutto questo come una grande opportunità che la vita mi stava regalando. E così è stato!”. La 40enne non è tipa che si abbatte: “Ho trovato una comunità italiana che mi ha accolto con grande affetto e la danza che ancora una volta mi ha aiutato a trovare un posticino in questa grande realtà”.

“Dubai – scrive su Instagram – mi ha dato la forza di sognare di nuovo….e tutto quello che vedevo grande e lontano da me … ora capisco che era una forma bigotta di non accettazione delle differenze… dei cambiamenti. La vita è una continua evoluzione… e spesso ci sorprende! Poi succede che quando torni a sorridere alla vita anche lei ti fa l’occhiolino ….. In arrivo belle novità lavorative!!”.