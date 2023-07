Brutte notizie per Maria De Filippi. Parliamo di ferie e le cose non stanno andando bene per la regina di Mediaset. Tra l’altro queste sono le prime senza il suo caro Maurizio Costanzo. Ma cosa succede in pratica? Com’è noto, Maria controlla il “suo” Temptation Island su Canale 5 da lontano, senza mai entrare nel merito. Ed eccola che, paparazzata da Chi in Sardegna, si trova a Santa Margherita di Pula, ma appunto non è in vacanza. Il motivo è resto detto, secondo alcuni giornali di gissip infatti, ci sarebbe un grosso problema da risolvere legato a Uomini e donne. Da quello che si dice infatti, Pier Silvio Berlusconi avrebbe tutta l’intenzione di togliere la deriva trash dal programma.

E per questo si sta pensando seriamente di rimuovere l’incarico a Tina Cipollari, la vamp regina del trash all’italiana. La donna è senza dubbio una delle colonne portanti dello show sin dagli esordi del programma. Tra l’altro Tina sarebbe allontanata dal programma proprio per lo stesso motivo per il quale è stata “licenziata” Barbara D’Urso, Giulia Salemi, Guendalina Tavassi e tanti altri volti televisivi di Mediaset.





Non solo quindi Grande Fratello e Isola dei famosi, ma anche tutto ciò che riguarda l’universo di Maria De Filippi. Sembra che sia proprio questo il motivo per il quale la conduttrice di C’è posta per te sta cercando una soluzione indolore per tutti. Sembra infatti che lei e Tina siano oramai legate da un filo di amicizia che si protrae da tanti anni.

Sembra poi che Maria De Filippistia anche pensando ad altro: ovvero a una versione invernale di Temptation Island. Il motivo è semplice, il programma ha convinto sia i piani alti di Cologno Monzese, sia il pubblico. Per la rete quindi è il caso di battere il ferro finché è caldo. Sembra poi che per ovvi motivi non sarà ambientato in spiaggia, ma in montagna, chiaramente.

“A Cortina? Forse. Oppure potrebbe essere comunque in bikini – è la spifferata del magazine Chi -. Possiamo immaginare Maria puntare il dito sul mappamondo toccando ora le Maldive, ora le isole Cook”. Insomma, per Maria De Filippi questa è un’estate piena di lavoro e problemi da risolvere. E ricordiamoci sempre che è la prima estate senza l’amore della sua vita.

